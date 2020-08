Taman su došli na more, a grom im je u Zagorju spalio kuću - selo se ujedinilo da im pomogne

Braća Kamarić dijele kuću nedaleko Lobora u Zagorju. Krovište je 1.8. pogodio grom koji je uzrokovao požar nakon kojeg se cijelo mjesto angažiralo da bi pomoglo obitelji

<p>Otišli smo na more i nismo stigli ni smočiti noge u vodi, a brat me nazvao da kaže kako je grom udario u kuću i da je pola stana izgorjelo. I ništa, sjeli u auto, kupili nekoliko peciva i otišli nazad kući u Veliku Petrovagorsku.</p><p>Tako je <strong>Vlado Kramarić </strong>opisao kratki izlet na more kojeg je prekinula dojava o požaru na krovištu obiteljske kuće. Jako nevrijeme pogodilo je općinu Lobor u noći na subotu 1. kolovoza. Kišu je pratila grmljavina koja je vrhunac doživjela udarivši upravo krov Kramarića.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI</strong></p><p>U kući žive dva brata sa svojim obiteljima, ukupno osmero žitelji, a puka je sreća što je Vladina obitelj koja živi u potkrovlju bila na moru jer je većina stana izgorjela. Grom je udario oko četiri sata u noći. </p><p>- Bio je to ogroman, snažni udarac i djeca su pitala da što je to udarilo, a mi smo ih pokušavali umiriti. Tek nakon dvadesetak minuta smo čuli pucketanje, otvorio sam vrata i imao sam što vidjeti - rekao je brat <strong>Mladen</strong> koji je prvi primijetio buktinju. Kaže kako se vatra sporo širila, ali je do dolaska vatrogasaca bila u razbuktaloj fazi. </p><p>- Otac je uzeo vrtno crijevo i gasio dok god vatrogasci nisu došli - rekao je Mladen i rekao kako se popeo na balkon da bi bio što bliže vatri. Kažu i kako pamte da je prije 40-ak godina grom za vrijeme nevremena lupio u stablo kruške u njihovom vrtu. U akciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 17 vatrogasaca iz DVD-a Lobor, JVP Krapine i DVD-a Mače s ukupno tri vatrogasna vozila. Intervencija je trajala oko 4 i pol sata. </p><p>- Vatrogasac sam već 30 godina i samo sam jednom doživio sličnu intervenciju i to prije 20-ak godina ovdje u našem kraju - rekao je predsjednik DVD-a Lobor <strong>Tomica Rizman</strong>. Među vatrogascima je bio i <strong>Igor Krajnik</strong> kojemu je upravo ova akcija bila prva službena intervencija otkako je položio vatrogasni ispit. </p><p><br/> - Bilo je uzbudljivo, adrenalin na 250. Bio sam među prvima na žarištu - rekao je Igor koji kaže da iako ima 47 godina i tek je sada “službeno” vatrogasac oduvijek je to bio u srcu.</p><p>- Komunalni sam redar, volim pomagati, poznajem ljude i blizak mi je to posao - rekao je Krajnik. Braća Kramarić ispričali su kako su osim krovišta i većine stana u kući izgorjele instalacije, televizori, škrinja, playstation, a za druge aparate ne znaju je li rade jer još uvijek nemaju struju.</p><p> -Izgorio je regal u kojem su bile igračke našeg Leona - rekao je tata Vlado. Obitelj zasada živi u kući u kojoj su odrasli dok se nova ne obnovi. Općina Lobor je obitelji pomogla s kupnjom crijepa, a svećenik je osigurao obitelji drva za ogrijev.</p><p>-Malo smo mjesto, treba ljudima pomoći. Cijeli život gradiš i onda se sve u trenu sruši - rekla je načelnica <strong>Ljubica Jembrih</strong> koja je jedna od začetnica akcije prikupljanja novčane pomoći za obitelj kako bi što prije opremili kuću koja je bez ijednog aparata ili namještaja.</p><p>Na Facebooku su osnovali grupu gdje su objavili žiro račun obitelji gdje svi mogu pomoći novčanim sredstvima. <br/> IBAN Žiro računa djeda Josipa Kramarića u ZABI je: HR3323600003118536487.</p>