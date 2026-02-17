Tamburaši s Dabrine snimke: 'Šokirani smo. Među stalnim članovima nema policajaca'

Članovi Muške pjevačke skupine Divandžije poručili su da su “šokirani i žalosni” jer su se našli u središtu medijskih reakcija nakon što je u javnost dospjela snimka bivšeg ministra poljoprivrede i saborskog zastupnika DP-a Josipa Dabre.

Na snimci, objavljenoj s “pokladnog jahanja” u Komletincima, Dabro pjeva pjesmu “Kad je Stjepan Radić umirao”, poznatu i pod nazivom “1928.”, uz dodatne stihove: “U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata”, što su mnogi protumačili kao aluziju na poglavnika NDH Antu Pavelića, pokopanog u Madridu. Snimka je izazvala burne reakcije u političkom prostoru, a DORH je potvrdio da provodi izvide.

Dvojica članova tamburaškog sastava su i policijski službenici, pri čemu se jedan navodno sam javio nadređenima. Iz Policijske uprave brodsko-posavske potvrdili su da je policijski službenik izrazio žaljenje zbog okolnosti u kojima se našao.

- Policijski službenik izrazio je žaljenje što se zatekao u tim okolnostima, koje, prema njegovim riječima, nije mogao pretpostaviti niti od ranije poznaje gospodina Dabru - poručili su iz policije.

Iz Divandžija su za net.hr istaknuli da ne žele komentirati događaje koje nisu potaknuli.

- Među stalnim članovima nema policajaca. Napominjemo da u MPS Divandžije vrlo često sviraju i pjevaju također ljubitelji i promicatelji slavonske baštine koji sukladno svojim mogućnostima odlaze na naše nastupe - poručili su te dodali da u njihovim nastupima često sudjeluju i ljubitelji slavonske baštine koji, sukladno mogućnostima, nastupaju s njima.

Naglasili su i da izvode isključivo tradicijske pjesme. - Ne izvodimo komercijalnu vrstu glazbe i ograđujemo se od svih ostalih napjeva i pjesama koje mi kao Muška pjevačka skupina Divandžije nismo inicirali ili izveli - zaključili su. Podsjetimo, nakon što je otpjevao sporne stihove, Dabro je na snimci rekao i “samo za Milorada”, aludirajući na zastupnika SDSS-a Milorada Pupovca, koji je oštro osudio njegov istup.