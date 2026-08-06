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Sateliti snimili horor

Tanker s 110 tisuća tona nafte curi kod Omana, strahuje se od velike ekološke katastrofe

Piše HINA,
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Tanker s 110 tisuća tona nafte curi kod Omana, strahuje se od velike ekološke katastrofe
Foto: STRINGER/REUTERS
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Satelitske snimke pokazale su da se uz obalu Omana razvija moguća ekološka katastrofa nakon što se nasukao tanker s naftom, prenosi u četvrtak dpa

Snimke pokazuju sve veće količine nafte kako cure iz 270 metara dugog tankera Caroline Bezengi, za koji se vjeruje da je dio ruske tzv. flote iz sjene. Naftna mrlja narasla je i sada pokriva površinu od oko 600 četvornih kilometara, priopćila je u srijedu ekološka organizacija Greenpeace.

Tanker prevozi oko 110.000 tona sirove nafte, što je gotovo tri puta više od količine nafte koja se izlila 1989. u poznatom izlijevanju iz tankera Exxon Valdeza uz obalu Aljaske.

Caroline Bezengi nalazi se u ekološki osjetljivoj regiji uz obalu Omana. Prema Greenpeaceu, radi se o mogućoj katastrofi za morske kornjače, ptice selice, morske sisavce i koraljne grebene. 

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Vode oko zaštićenih otoka u tom području, gdje se morske ptice razmnožavaju i kornjače polažu jaja, dom su i rijetkog arapskog grbavog kita.

Tanker, koji podliježe sankcijama Europske unije, vjerojatno je ukrcao naftu u ruskoj luci Novorosijsku, prema tvrtki za analizu satelitskih podataka Synmax.

Vjeruje se da je plovilo imalo incident na moru još početkom lipnja, nakon čega je prestalo odašiljati podatke o lokaciji. Prema izvješćima, tanker je vjerojatno plovio prema luci u Indiji.

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Postoje nagađanja o tome da je brod možda minom napala Ukrajina koja je u nekoliko navrata napala brodove iz ruske "floti u sjeni".

Brod je u vlasništvu tvrtke u Kini koja je, kao i drugi brodovi flote u sjeni, navodno povezana s fiktivnom tvrtkom u Šangaju.

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