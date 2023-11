Tek im se priključio, a već je imao točke na prvoj sjednici: 'Zahvaljujem svima na potpori'

Prvo vam zahvaljujem svima na potpori i čestitkama, poručio je Ivan Anušić na svojoj prvoj sjednici Vlade, na koju je stigao odmah iz Sabora, gdje su ga jutros vladajući potvrdili za novog ministra obrane i potpredsjednika Vlade.

Tek im se priključio, a već je imao zadatak predstaviti nekoliko točaka iz resora koji je naslijedio od razriješenog Marija Banožića, a tiču se sudjelovanja Hrvatske vojske u nekoliko misija.

- Hrvatska vojska ima dugu tradiciju sudjelovanja u međunarodnim operacijama i misijama. Trenutno Hrvatska vojska sudjeluje u 11 operacija, misija i drugih aktivnosti u inozemstvu s ukupno 333 pripadnika - kazao je novi ministar.

A Vlada je danas donijela odluku o slanju do 90 pripadnika Oružanih snaga iduće godine u Republiku Poljsku u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a, do 200 pripadnika u Mađarsku i do 10 u Bugarsku u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a.

- U misiju potpore miru NATO misije u Iraku u 2024. predlaže se upućivanje do 10 pripadnika Oružanih snaga, u operaciju potpore miru "SEA GUARDIAN" u Sredozemlju predlaže se upućivanje do 35 pripadnika Oružanih snaga i broda Hrvatske ratne mornarice - naveo je Anušić.

Nadalje, u operaciju Koalicijskih snaga "INHERENT RESOLVE" upućuju se do tri pripadnika Oružanih snaga, u operaciju Europske unije "EUNAVFOR - ATALANTA" do 25 naših vojnika, a do njih pet u operaciju Europske unije "EUNAVFOR MED IRINI."

- Oružane snage sudjelovanjem u operacijama, misijama i drugim aktivnostima u inozemstvu dodatno razvijaju svoje sposobnosti, povećavaju razinu interoperabilnosti sa snagama drugih država članica te izravno doprinose jačanju uzvraćanja i kolektivne obrane. Ulaskom u NATO, RH je prihvatila obvezu sudjelovanja u radu zajedničkih tijela NATO-a pa se pripadnici Oružanih snaga upućuju na takve dužnosti kao ojačanje drugih stožera i zapovjedništava uz mogućnost upućivanja u operacije. Stoga se predlaže 2024. u operacije pod vodstvom NATO-a uputiti najviše 120 naših pripadnika - naveo je još ministar.

Vlada je još dala i suglasnost na odluku o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država članica NATO-a i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranih u okviru novog modela snaga NATO-a u 2024. godini.