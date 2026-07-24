Telefonom javili da je član obitelji teško ozlijeđen pa pokupili novac. Uhićen Bugarin

Zagrebačka policija objavila je da je kazneno prijavila i pritvorskom nadzorniku predala 55-godišnjeg bugarskog državljanina osumnjičenog da je, s još dvoje nepoznatih počinitelja, prevario troje starijih građana te pokušao prevariti još jednu ženu, oštetivši žrtve za oko 48.500 eura. Prema sumnjama policije, osumnjičeni su od 9. do 19. srpnja na području Zagreba i Primorsko-goranske županije unaprijed dogovorili prijevare u kojima su se lažno predstavljali kao liječnici. Starijim osobama telefonom su govorili da je član njihove obitelji teško stradao i da je hitno potreban novac za operaciju.

Policija navodi da je nepoznati muškarac telefonski kontaktirao žrtve i iznosio lažnu priču, dok se u razgovor uključivala nepoznata žena glumeći ozlijeđenu članicu obitelji, plačući i dozivajući pomoć kako bi dodatno uvjerila oštećene.

Nakon što bi žrtve povjerovale u priču, 55-godišnjak bi automobilom bugarskih registracijskih oznaka dolazio na njihove adrese i preuzimao novac, a potom se udaljavao.

Na isti način pokušali su prevariti i 72-godišnjakinju, no ona nije povjerovala u priču o hitnoj operaciji, nije izašla iz kuće niti je predala novac, zbog čega je osumnjičeni odustao i otišao.

U prijevarama su oštećene 85-godišnjakinja, 80-godišnjakinja i 83-godišnjak, pri čemu je ukupna materijalna šteta procijenjena na oko 48.500 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 55-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavljeno je posebno izvješće. Policija navodi da prema njemu ranije nije postupala niti je protiv njega podnosila kaznene prijave.