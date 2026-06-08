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LJETNI DAN

Temperature idu i do 30°C, a za jednu regiju najavili i nevrijeme

Piše 24sata,
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Temperature idu i do 30°C, a za jednu regiju najavili i nevrijeme
Dubrovnik: Gradske plaže već su pune kupača | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Savjetuje se građanima da pripaze na izlaganje suncu, osobito u najtoplijem dijelu dana, te da unose dovoljno tekućine

Danas, 8. lipnja 2026., Hrvatsku očekuje pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme. Temperature će tijekom dana u većini krajeva dosezati između 26 i 30 °C, a u nekim dijelovima unutrašnjosti i do 30°C. U Zagrebu će najviša dnevna temperatura biti između 28 i 30 °C, a prevladavat će sunčano i ugodno vrijeme uz slab vjetar.

U unutrašnjosti zemlje, osobito u drugom dijelu dana, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije. Ipak, većinu dana obilježit će sunce i visoke temperature.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će od sredine dana povremeno puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, što će donijeti dodatnu svježinu uz obalu. Jutarnje temperature bit će ugodne, a danju će se živa u termometru penjati do visokih vrijednosti, stvarajući prave ljetne uvjete.

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Savjetuje se građanima da pripaze na izlaganje suncu, osobito u najtoplijem dijelu dana, te da unose dovoljno tekućine. Iako se očekuje uglavnom stabilno vrijeme, poneki lokalni pljusak može iznenaditi, stoga ne zaboravite ponijeti kišobran ako idete u planine ili unutrašnjost Dalmacije.

Prema najavama meteorologa, i sljedećih dana nastavlja se razdoblje toplog i sunčanog vremena, pa je pravo vrijeme za uživanje na otvorenom i planiranje ljetnih aktivnosti.

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