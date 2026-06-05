Temperature idu sve do 28°C, ali ne spremajte kišobrane... Najavili pljuskove i grmljavinu

Danas nas u Hrvatskoj očekuje djelomice sunčano vrijeme, no uz postupan porast naoblake tijekom dana. Kiša ili poneki pljusak s grmljavinom najprije će zahvatiti zapadne krajeve, a od sredine dana nestabilnosti će se proširiti i na ostale dijelove zemlje. Navečer i tijekom noći na istoku Hrvatske mogući su i izraženiji lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.

Prijepodne će najviše sunčanih razdoblja biti u Dalmaciji, no i tamo se prema kraju dana očekuje više oblaka i mogućnost oborina. Vjetar će većinom biti slab, ali poslijepodne se očekuje okretanje na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, povremeno i jak na udare. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar, dok će navečer na sjevernom dijelu zapuhati bura.

Temperature će biti ugodne i ljetne – najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 21 i 26 °C, na istoku zemlje ponegdje i do 28 °C.

Foto: DHMZ

U Zagrebu će prevladavati promjenjivo oblačno vrijeme uz porast naoblake sa zapada. Povremeno se očekuje malo kiše, a na širem području grada moguć je i poneki pljusak. Vjetar će biti slab, u gorju povremeno umjeren jugozapadni, a poslijepodne će okrenuti na umjeren sjeverni, na udare prolazno i jak. Maksimalna dnevna temperatura bit će između 21 i 23 °C.

Preporuka je da danas ne zaboravite kišobrane, osobito ako se nalazite na zapadu ili istoku zemlje, te da obratite pozornost na moguće izraženije pljuskove u večernjim satima. Unatoč povremenim nestabilnostima, temperature će ostati ugodne pa će biti i sunčanih razdoblja, osobito u Dalmaciji tijekom prijepodneva.

*uz korištenje AI-ja