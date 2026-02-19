Obavijesti

News

Komentari 0
DHMZ ZA 24SATA

Temperaturna klackalica: Past će i do 10 cm snijega u petak, a onda šok. Bit će i do 17 Celzija!

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 2 min
Temperaturna klackalica: Past će i do 10 cm snijega u petak, a onda šok. Bit će i do 17 Celzija!
2
Foto: Nikola Cutuk/Pixsell/canva

DHMZ je izdao upozorenje za niz regija u petak. Osječka i zagrebačka te Dalmacija su žutom, a Istra i Kvarner uz područje Velebita su u narančastom alarmu.

Admiral

U noći na petak ciklona će se premještati prema istoku, a sa sjevera će pristizati sve hladniji zrak. Zbog toga će kiša postupno prelaziti u susnježicu i snijeg, izvijestili su za 24sata dežurni prognostičari DHMZ-a. U unutrašnjosti Hrvatske mjestimice se može stvoriti uglavnom tanji snježni pokrivač, a najviše snijega očekuje se na sjeveru Hrvatske i u Gorskoj Hrvatskoj, gdje bi moglo pasti 10-ak centimetara snijega, a u najvišim predjelima i više.

- U unutrašnjosti će pritom zapuhati umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na udare će mjestimice biti i olujan. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura, osobito podno Velebita, s orkanskim udarima. Bit će osjetno hladnije - navode.

U unutrašnjosti će temperatura većinom biti između 1 i 6 °C, a navečer će dodatno pasti.  Na Jadranu će se temperature kretati od 10 do 13 °C.

VELIKA VREMENSKA PROGNOZA Prevrtljiva veljača! Dolazi novi ugriz zime: Oglasili su brojna upozorenja, stiže još snijega...
Prevrtljiva veljača! Dolazi novi ugriz zime: Oglasili su brojna upozorenja, stiže još snijega...

DHMZ je izdao upozorenje za niz regija. Osječka i zagrebačka te Dalmacija su žutom, a Istra i Kvarner uz područje Velebita su u narančastom alarmu.

Foto: DHMZ

I dok nam kraj ovog tjedna donosi i minuse, već idući tjedan stiže nam nagla promjena vremena. U Zagrebu bi temperature do petka mogle narasti i do 17 Celzijevih stupnjeva, a slično bi moglo biti i u ostatku Hrvatske. Sve to uz obilne količine sunca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'
POLICIJA NA TERENU

UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'

Kako su nam javili čitatelji, kod mjesta užasa bila su tri policijska automobila
Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!
OZEMPIČKA DRŽAVA

Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!

Novi lijekovi zaustavljaju brojne komplikacije, uštedjeli bi na liječenju naših pacijenata da se toliko ne čeka, kaže endokrinologinja Prašek.
Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'
PRATITE NA 24SATA

Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'

Saborski zastupnik Josip Dabro, nakon skandalozne snimke na kojoj pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića, najavio je da je spreman dati ostavku u Saboru, ali da za to ima i uvjete...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026