Temperaturna klackalica: Past će i do 10 cm snijega u petak, a onda šok. Bit će i do 17 Celzija!

U noći na petak ciklona će se premještati prema istoku, a sa sjevera će pristizati sve hladniji zrak. Zbog toga će kiša postupno prelaziti u susnježicu i snijeg, izvijestili su za 24sata dežurni prognostičari DHMZ-a. U unutrašnjosti Hrvatske mjestimice se može stvoriti uglavnom tanji snježni pokrivač, a najviše snijega očekuje se na sjeveru Hrvatske i u Gorskoj Hrvatskoj, gdje bi moglo pasti 10-ak centimetara snijega, a u najvišim predjelima i više.

- U unutrašnjosti će pritom zapuhati umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na udare će mjestimice biti i olujan. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura, osobito podno Velebita, s orkanskim udarima. Bit će osjetno hladnije - navode.

U unutrašnjosti će temperatura većinom biti između 1 i 6 °C, a navečer će dodatno pasti. Na Jadranu će se temperature kretati od 10 do 13 °C.

DHMZ je izdao upozorenje za niz regija. Osječka i zagrebačka te Dalmacija su žutom, a Istra i Kvarner uz područje Velebita su u narančastom alarmu.

Foto: DHMZ

I dok nam kraj ovog tjedna donosi i minuse, već idući tjedan stiže nam nagla promjena vremena. U Zagrebu bi temperature do petka mogle narasti i do 17 Celzijevih stupnjeva, a slično bi moglo biti i u ostatku Hrvatske. Sve to uz obilne količine sunca.