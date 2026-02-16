Obavijesti

News

Komentari 2
VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

Prevrtljiva veljača! Dolazi novi ugriz zime: Oglasili su brojna upozorenja, stiže još snijega...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Prevrtljiva veljača! Dolazi novi ugriz zime: Oglasili su brojna upozorenja, stiže još snijega...
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL, DHMZ, Canva

U četvrtak jače naoblačenje s kišom, na Jadranu su mogući i obilniji pljuskovi s grmljavinom, posebice u noći na petak. U unutrašnjosti će vjerojatno u petak kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, pišu iz DHMZ-a...

Admiral

Novi tjedan donosi nam novo naoblačenje. Već tijekom ponedjeljka mogući su susnježica i snijeg u gorju, u većinu Hrvatske stižu kišni oblaci...

Za ponedjeljak, za drugi dio dana, na snazi je žuto upozorenje zbog kiše za splitsku i riječku regiju. Cijela obalna Hrvatska, osim zapadne obale Istre, pod žutim je meteoalarmom zbog udara vjetra.

A za utorak su oglašeni dodatni alarmi, krajem tjedna moguć je snijeg i u nizinama!

BUĐENJE U MINUSU Stiže snijeg, evo kada i gdje!
Stiže snijeg, evo kada i gdje!

- Postupno smanjenje naoblake, već ujutro na sjevernom Jadranu, a tek navečer na krajnjem jugu i istoku zemlje. Prijepodne još mjestimice kiša, u unutrašnjosti i susnježica, glavninom u gorju i snijeg. Poslijepodne je u kopnenim krajevima moguć poneki pljusak, posebice u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjeren do jak sjeverozapadnjak, lokalno s olujnim udarima, na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka od -1 do 4, na Jadranu od 4 do 9 °C. Najviša dnevna od 6 do 10, na Jadranu između 10 i 14 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za utorak, 17. veljače.

Foto: DHMZ

Na snazi su za utorak i brojna upozorenja.

Splitska, riječka, dubrovačka i kninska regija su pod žutim meteoalarmom zbog vjetra.

KOLAPS LA NINE Objavili veliku prognozu: Evo što nas očekuje na proljeće...
Objavili veliku prognozu: Evo što nas očekuje na proljeće...

Što se tiče obalne Hrvatske, za cijelu Dalmaciju je na snazi narančasti meteoalarm, koje označava da je vrijeme opasno, zbog vjetra.

Foto: DHMZ

- Jaka, mjestimice vrlo jaka bura i tramontana. Najjači udari vjetra 35-60 čvorova (65-110 km/h). Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - upozoravaju iz DHMZ-a.

REVOLUCIJA U PROGNOZI Znanstvenici razvili AI Vakulu: Predviđa oluje 4 sata unaprijed
Znanstvenici razvili AI Vakulu: Predviđa oluje 4 sata unaprijed

A evo kakvo vrijeme najavljuje za nastavak tjedna...

Foto: DHMZ

- Srijeda u unutrašnjosti djelomice sunčana i većinom suha, dok će na Jadranu prevladavati sunčano. U četvrtak jače naoblačenje s kišom, na Jadranu su mogući i obilniji pljuskovi s grmljavinom, posebice u noći na petak. U unutrašnjosti će vjerojatno u petak kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, najprije u gorju. Vjetar u srijedu u kopnenim krajevima slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, u četvrtak će zapuhati umjeren južni i jugoistočni, u gorju i jak, a u petak okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će umjereno jugo i jugozapadnjak u četvrtak jačati na olujno, u petak će potom zapuhati jaka bura s olujnim udarima. Uz južinu će četvrtak biti osjetno topliji, a u petak će temperatura zraka postupno padati - stoji u prognozi DHMZ-a za ostatak tjedna.

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije

U nedjelju se pojavila snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Reagirao je Dario Hrebak (HSLS), koji je s Dabrom dio vladajuće koalicije. Prijeti izlaskom iz koalicije
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana
Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'
POBUNA U ZAGORJU

Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'

Ekskluzivno objavljujemo i dva nalaza Ministarstva koja potvrđuju nezakonitosti, ali daju uvid kako je županija skrivala od građana da im se sprema otimanje čak 1,1 milijuna kvadrata za solarne elektrane

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026