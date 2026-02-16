Prevrtljiva veljača! Dolazi novi ugriz zime: Oglasili su brojna upozorenja, stiže još snijega...

Novi tjedan donosi nam novo naoblačenje. Već tijekom ponedjeljka mogući su susnježica i snijeg u gorju, u većinu Hrvatske stižu kišni oblaci...

Za ponedjeljak, za drugi dio dana, na snazi je žuto upozorenje zbog kiše za splitsku i riječku regiju. Cijela obalna Hrvatska, osim zapadne obale Istre, pod žutim je meteoalarmom zbog udara vjetra.

A za utorak su oglašeni dodatni alarmi, krajem tjedna moguć je snijeg i u nizinama!

- Postupno smanjenje naoblake, već ujutro na sjevernom Jadranu, a tek navečer na krajnjem jugu i istoku zemlje. Prijepodne još mjestimice kiša, u unutrašnjosti i susnježica, glavninom u gorju i snijeg. Poslijepodne je u kopnenim krajevima moguć poneki pljusak, posebice u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjeren do jak sjeverozapadnjak, lokalno s olujnim udarima, na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka od -1 do 4, na Jadranu od 4 do 9 °C. Najviša dnevna od 6 do 10, na Jadranu između 10 i 14 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za utorak, 17. veljače.

Foto: DHMZ

Na snazi su za utorak i brojna upozorenja.

Splitska, riječka, dubrovačka i kninska regija su pod žutim meteoalarmom zbog vjetra.

Što se tiče obalne Hrvatske, za cijelu Dalmaciju je na snazi narančasti meteoalarm, koje označava da je vrijeme opasno, zbog vjetra.

Foto: DHMZ

- Jaka, mjestimice vrlo jaka bura i tramontana. Najjači udari vjetra 35-60 čvorova (65-110 km/h). Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - upozoravaju iz DHMZ-a.

A evo kakvo vrijeme najavljuje za nastavak tjedna...

Foto: DHMZ

- Srijeda u unutrašnjosti djelomice sunčana i većinom suha, dok će na Jadranu prevladavati sunčano. U četvrtak jače naoblačenje s kišom, na Jadranu su mogući i obilniji pljuskovi s grmljavinom, posebice u noći na petak. U unutrašnjosti će vjerojatno u petak kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, najprije u gorju. Vjetar u srijedu u kopnenim krajevima slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, u četvrtak će zapuhati umjeren južni i jugoistočni, u gorju i jak, a u petak okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će umjereno jugo i jugozapadnjak u četvrtak jačati na olujno, u petak će potom zapuhati jaka bura s olujnim udarima. Uz južinu će četvrtak biti osjetno topliji, a u petak će temperatura zraka postupno padati - stoji u prognozi DHMZ-a za ostatak tjedna.

