Tenzije sve više rastu. Britanci šalju avione u Poljsku

Britanski ratni zrakoplovi sudjelovat će u obrambenim misijama iznad Poljske u cilju odvraćanja zračnih prijetnji iz Rusije u sklopu NATO-ove misije "Istočni stražar", objavila je u ponedjeljak britanska vlada.

Odluka je objavljena nakon upada ruskih dronova u poljski zračni prostor prošli tjedan.

Zrakoplovi Typhoon pridružit će se savezničkim snagama iz Danske, Francuske i Njemačke kako bi ojačali obranu istočnog krila NATO-a, priopćila je vlada, dodajući da bi zrakoplovi trebali letjeti u misijama iznad Poljske u danima koji dolaze.

"Neodgovorno ponašanje Rusije izravna je prijetnja europskoj sigurnosti i kršenje međunarodnog prava, zbog čega će Ujedinjeno Kraljevstvo podržati napore NATO-a da ojača istočni bok kroz operaciju Istočni stražar", rekao je britanski premijer Keir Starmer, prema Guardianu.

NATO je odlučio povećati svoju prisutnost na istočnom boku saveza nakon što su ruski dronovi prošli tjedan ušli u poljski zračni prostor, što je izazvalo snažan odgovor poljskih i savezničkih snaga.

Starmer je incident nazvao "izuzetno nepromišljenim" potezom Rusije koji pokazuje da predsjednik Vladimir Putin nije zainteresiran za mir.

Manji incident dogodio se i u subotu kada je dron ušao u rumunjski zračni prostor tijekom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu u blizini granice s Rumunjskom.