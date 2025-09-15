Obavijesti

News

ISTOČNI STRAŽAR

Tenzije sve više rastu. Britanci šalju avione u Poljsku

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Tenzije sve više rastu. Britanci šalju avione u Poljsku
Foto: Wikimedia Commons

Zrakoplovi Typhoon pridružit će se savezničkim snagama iz Danske, Francuske i Njemačke kako bi ojačali obranu istočnog krila NATO-a

Britanski ratni zrakoplovi sudjelovat će u obrambenim misijama iznad Poljske u cilju odvraćanja zračnih prijetnji iz Rusije u sklopu NATO-ove misije "Istočni stražar", objavila je u ponedjeljak britanska vlada.

Odluka je objavljena nakon upada ruskih dronova u poljski zračni prostor prošli tjedan.

Zrakoplovi Typhoon pridružit će se savezničkim snagama iz Danske, Francuske i Njemačke kako bi ojačali obranu istočnog krila NATO-a, priopćila je vlada, dodajući da bi zrakoplovi trebali letjeti u misijama iznad Poljske u danima koji dolaze.

"Neodgovorno ponašanje Rusije izravna je prijetnja europskoj sigurnosti i kršenje međunarodnog prava, zbog čega će Ujedinjeno Kraljevstvo podržati napore NATO-a da ojača istočni bok kroz operaciju Istočni stražar", rekao je britanski premijer Keir Starmer, prema Guardianu.

ZABRANA LETA Dr. Tadić za 24sata: Na zapadu Ukrajine imate dvije nuklearke. Ako ih Rusi pogode...
Dr. Tadić za 24sata: Na zapadu Ukrajine imate dvije nuklearke. Ako ih Rusi pogode...

NATO je odlučio povećati svoju prisutnost na istočnom boku saveza nakon što su ruski dronovi prošli tjedan ušli u poljski zračni prostor, što je izazvalo snažan odgovor poljskih i savezničkih snaga.

Starmer je incident nazvao "izuzetno nepromišljenim" potezom Rusije koji pokazuje da predsjednik Vladimir Putin nije zainteresiran za mir.

Manji incident dogodio se i u subotu kada je dron ušao u rumunjski zračni prostor tijekom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu u blizini granice s Rumunjskom.

Komentari 0
