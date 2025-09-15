Obavijesti

News

Komentari 3
ZABRANA LETA

Dr. Tadić za 24sata: Na zapadu Ukrajine imate dvije nuklearke. Ako ih Rusi pogode...

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 4 min
Dr. Tadić za 24sata: Na zapadu Ukrajine imate dvije nuklearke. Ako ih Rusi pogode...
4
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Kada bi se uspostavila No fly zona od tipa 500 kilometara to bi bitno smanjilo broj upada dronova u zračni prostor NATO-a i jako bi rasteretio ukrajinski PZO koji bi se onda mogao koncentrirati na istok, rekao je Tonči Tadić.

Nakon što je poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski rekao da Varšava i njezini saveznici trebaju razmotriti pitanje stvaranja zone zabrane letenja nad teritorijem Ukrajine, stigao je odgovor iz Moskve. Ruski general-pukovnik Vladimir Popov rekao je da će to značiti rat s NATO savezom i da će ruska vojska odlučno odgovoriti na bilo kakvo uplitanje transatlantskog saveza u rat u Ukrajini.

 - Poljska i druge zemlje NATO-a nemaju pravo jednostrano uspostaviti zonu zabrane leta iznad teritorija Ukrajine. Formalno, mogu sklopiti neku vrstu sporazuma s Kijevom o pomoći zemalja NATO-a, ali prema međunarodnom pravu to će se smatrati sabotažom. To jest, to će biti nezakonita upotreba sile protiv Rusije, što mi nećemo dopustiti - rekao je Popov za Info24.

Foto: Screenshot/

Vanjskopolitički analitičar i nuklearni fizičar Tonči Tadić, zonu zabranu leta nad zapadnom Ukrajinom vidi već neko vrijeme kao skroz realnu mogućnost.

 - Već dugo je neizbježno zaustaviti ruske dronove daleko od NATO granice. Minimum bi bio zaustaviti dronove koji preko NATO članica dolaze Ukrajincima s leđa, jer bi to značilo da je NATO sudionik u ruskim napadima. Proširenje tog mandata bi se mogao odnositi i na rušenje dronova iznad same Ukrajine prije nego što uopće dođu do NATO članica - rekao je dr. Tadić.

Izuzev ugrožavanja teritorijalnog integriteta, naš sugovornik smatra da Poljska ima još jedan razlog zašto želi rušiti ruske dronove iznad Ukrajine - nuklearne elektrane.

 - Na zapadu Ukrajine imate dvije nuklearke s ukupno osam reaktora černobilskog tipa. Ako dođe do bilo kakvog oštećenja reaktora od ruskih dronova ili raketa, obje nuklearke će biti u velikom problemu. I to može biti formalni povod za uspostavu zabrane zone letenja - rekao nam je Tonči Tadić. Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) izjavila je da su njezini timovi u Ukrajini je 11. rujna izvijestili da su čuli dronove i pucnjavu u blizini nuklearnih elektrana Hmeljnicki i Rivno tijekom ruskih napada u zapadnoj Ukrajini.

Foto: Wikimedia Commons

Ravnatelj IAEA-e Rafael Grossi izrazio je duboku zabrinutost, upozoravajući na velike vojne aktivnosti oko postrojenja i naglašavajući da se takvi incidenti nikada ne bi smjeli događati u blizini nuklearnih lokacija.

Analitičar je naglasio da bi zabranu leta sprovodila Koalicija voljnih jer je Trump nepovjerljiv saveznik, a i zanimljiv je kopernikanski obrat u Varšavi.

 - Poljska sada navija za takvu akciju, a prije par tjedana su izričito odbili sudjelovati u Koaliciji voljnih i čak nisu htjeli biti prisutni u Ukrajini i to nakon što se postigne primirje. Sada idu za oktavu više i žele biti vojno prisutni u zraku prije postizanja primirja - rekao je analitičar i dodao da se Rusija ne bi ovako ponašala da je u Ovalnom uredu netko drugi osim Trumpa.

Drones shot down in Polish airspace prompt military patrols
Foto: Kacper Pempel

 - Rusija opasno testira granice NATO-a zbog nezainteresiranosti Donalda Trumpa. Da je bilo koji drugi predsjednik u Bijeloj kući ne bi ruski dronovi padali u Poljskoj, Latviji itd. To se moglo i očekivati. Potpuno je iluzorno očekivati Trumpovu akciju oko Ukrajine. To njega jednostavno ne zanima - rekao je dr. Tadić.

Kako bi izgledala zabrana leta

NATO je na primjer tijekom 'intervencije' u Libiji uveo zabranu leta 2011. godine. No za razliku od Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije, NATO ovaj put ne treba biti prisutan na terenu.

 - Nije nužno da NATO PZO s NATO postrojbama bude prisutna na terenu u Ukrajini. Nije nužno da NATO avioni lete iznad Ukrajine. Dovoljno je da NATO dio protuzračnih snaga donira Ukrajini i da Ukrajinci to vode. Rusima je to svejedno, oni će oboje vidjeti kao intervenciju NATO-a. Imate brojne primjere kroz povijest kada je neka zemlja bila vojno prisutna, ali formalno nije. Tipa Kuomintang u Kini 1937. Tada ste imali zračnu postrojbu 'Leteći Tigrovi' koje su činili američki piloti koji su se borili za Kinu, a da SAD u tom trenutku nije bio u ratu s Japanom - rekao je dr. Tadić.

FILE PHOTO: A damaged drone lies after falling in the eastern Polish village of Czosnowka
Foto: Dariusz Stefaniuk

 - Kada bi se uspostavila No fly zona od tipa 500 kilometara to bi bitno smanjilo broj upada dronova u zračni prostor NATO-a i jako bi rasteretio ukrajinski PZO koji bi se onda mogao koncentrirati na istok. To je poanta priče, no kako to izvesti a da NATO nije uključen - rekao je Tadić.

Ukrajina je specifična zato što Rusi svojim zrakoplovima ne napuštaju ruski zračni prostor.

OBOJENA REVOLUCIJA Ruska tajna služba: U Srbiju 1. studenog dolazi revolucija
Ruska tajna služba: U Srbiju 1. studenog dolazi revolucija

 - Svi Kinžali i krstareće rakete se lansiraju iz ruskog prostora. Ovdje govorimo o rušenju krstarećih, hipersoničnih raketa i dronova iznad Ukrajine. No, ako je evidentno da taj projektil ide prema NATO zračnom prostoru pa se onda okreće i napada ukrajinske položaje sa zapadne strane otkuda ih oni ne očekuju, hoće li NATO članice pustiti projektil ili čega srušiti. Samo se o tome radi. U jednom trenutku netko će morati donijeti tu političku odluku. Je li NATO-u prihvatljiva situacija u kojoj se njihov zračni prostor koristi za napad na Ukrajinu tako da rakete i dronovi prolaze sa zapadne strane ili je to neprihvatljivo i ponižavajuće. Kada se ta odluka donese onda se pita hoće li se rušiti iznad NATO-a ili iznad Ukrajine - rekao je dr. Tadić.

Rusi pišu pravila

 - Problem je u tome što su si Rusi uzeli za pravo propisivati što se smije događati u Ukrajini iako je ona međunarodno priznata država. Rusi smatraju Ukrajinu svojim unutrašnjim političkim pitanjem. Kao i Srbija nekada koja je cijelu Jugoslaviju smatrala svojim unutrašnjim pitanjem - rekao je Tadić i dodao da se ovdje radi o bildanju mišića i da bi Rusiji rat s NATO-om manje odgovaralo nego obratno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Rusi prijete: 'Progonit ćemo degenerike iz Bruxellesa koji pokušaju oduzeti našu imovinu'
ZAMRZNUTE MILIJARDE

Rusi prijete: 'Progonit ćemo degenerike iz Bruxellesa koji pokušaju oduzeti našu imovinu'

Reuters je izvijestio da predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen želi da Europska unija pronađe novi način financiranja ukrajinske obrane od Rusije uz korištenje zamrznute ruske imovine.
Rusi zasuli Ukrajinu dronovima i raketama. Na vježbama testirali i raketu koje je Putin hvalio...
RAT SE NASTAVLJA

Rusi zasuli Ukrajinu dronovima i raketama. Na vježbama testirali i raketu koje je Putin hvalio...

U gradu Nižin, u regiji Černihiv, došlo je do velikog požara nakon jednog od zadnjih ruskih udara dronovima. Kako piše ukrajinska Pravda, ozlijeđena su četiri vatrogasca.
Ukrajinci 'zdrmali' drugu najveću rusku rafineriju
ENERGETIKA

Ukrajinci 'zdrmali' drugu najveću rusku rafineriju

Surgutneftegazova rafinerija Kinef u Kirišiju jedna je od dvije najveće rafinerije u Rusiji. Prerađuje oko 17,7 milijuna metričkih tona godišnje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025