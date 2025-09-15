Dr. Tadić za 24sata: Na zapadu Ukrajine imate dvije nuklearke. Ako ih Rusi pogode...

Nakon što je poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski rekao da Varšava i njezini saveznici trebaju razmotriti pitanje stvaranja zone zabrane letenja nad teritorijem Ukrajine, stigao je odgovor iz Moskve. Ruski general-pukovnik Vladimir Popov rekao je da će to značiti rat s NATO savezom i da će ruska vojska odlučno odgovoriti na bilo kakvo uplitanje transatlantskog saveza u rat u Ukrajini.

- Poljska i druge zemlje NATO-a nemaju pravo jednostrano uspostaviti zonu zabrane leta iznad teritorija Ukrajine. Formalno, mogu sklopiti neku vrstu sporazuma s Kijevom o pomoći zemalja NATO-a, ali prema međunarodnom pravu to će se smatrati sabotažom. To jest, to će biti nezakonita upotreba sile protiv Rusije, što mi nećemo dopustiti - rekao je Popov za Info24.

Foto: Screenshot/

Vanjskopolitički analitičar i nuklearni fizičar Tonči Tadić, zonu zabranu leta nad zapadnom Ukrajinom vidi već neko vrijeme kao skroz realnu mogućnost.

- Već dugo je neizbježno zaustaviti ruske dronove daleko od NATO granice. Minimum bi bio zaustaviti dronove koji preko NATO članica dolaze Ukrajincima s leđa, jer bi to značilo da je NATO sudionik u ruskim napadima. Proširenje tog mandata bi se mogao odnositi i na rušenje dronova iznad same Ukrajine prije nego što uopće dođu do NATO članica - rekao je dr. Tadić.

Izuzev ugrožavanja teritorijalnog integriteta, naš sugovornik smatra da Poljska ima još jedan razlog zašto želi rušiti ruske dronove iznad Ukrajine - nuklearne elektrane.

- Na zapadu Ukrajine imate dvije nuklearke s ukupno osam reaktora černobilskog tipa. Ako dođe do bilo kakvog oštećenja reaktora od ruskih dronova ili raketa, obje nuklearke će biti u velikom problemu. I to može biti formalni povod za uspostavu zabrane zone letenja - rekao nam je Tonči Tadić. Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) izjavila je da su njezini timovi u Ukrajini je 11. rujna izvijestili da su čuli dronove i pucnjavu u blizini nuklearnih elektrana Hmeljnicki i Rivno tijekom ruskih napada u zapadnoj Ukrajini.

Foto: Wikimedia Commons

Ravnatelj IAEA-e Rafael Grossi izrazio je duboku zabrinutost, upozoravajući na velike vojne aktivnosti oko postrojenja i naglašavajući da se takvi incidenti nikada ne bi smjeli događati u blizini nuklearnih lokacija.

Analitičar je naglasio da bi zabranu leta sprovodila Koalicija voljnih jer je Trump nepovjerljiv saveznik, a i zanimljiv je kopernikanski obrat u Varšavi.

- Poljska sada navija za takvu akciju, a prije par tjedana su izričito odbili sudjelovati u Koaliciji voljnih i čak nisu htjeli biti prisutni u Ukrajini i to nakon što se postigne primirje. Sada idu za oktavu više i žele biti vojno prisutni u zraku prije postizanja primirja - rekao je analitičar i dodao da se Rusija ne bi ovako ponašala da je u Ovalnom uredu netko drugi osim Trumpa.

Foto: Kacper Pempel

- Rusija opasno testira granice NATO-a zbog nezainteresiranosti Donalda Trumpa. Da je bilo koji drugi predsjednik u Bijeloj kući ne bi ruski dronovi padali u Poljskoj, Latviji itd. To se moglo i očekivati. Potpuno je iluzorno očekivati Trumpovu akciju oko Ukrajine. To njega jednostavno ne zanima - rekao je dr. Tadić.

Kako bi izgledala zabrana leta

NATO je na primjer tijekom 'intervencije' u Libiji uveo zabranu leta 2011. godine. No za razliku od Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije, NATO ovaj put ne treba biti prisutan na terenu.

- Nije nužno da NATO PZO s NATO postrojbama bude prisutna na terenu u Ukrajini. Nije nužno da NATO avioni lete iznad Ukrajine. Dovoljno je da NATO dio protuzračnih snaga donira Ukrajini i da Ukrajinci to vode. Rusima je to svejedno, oni će oboje vidjeti kao intervenciju NATO-a. Imate brojne primjere kroz povijest kada je neka zemlja bila vojno prisutna, ali formalno nije. Tipa Kuomintang u Kini 1937. Tada ste imali zračnu postrojbu 'Leteći Tigrovi' koje su činili američki piloti koji su se borili za Kinu, a da SAD u tom trenutku nije bio u ratu s Japanom - rekao je dr. Tadić.

Foto: Dariusz Stefaniuk

- Kada bi se uspostavila No fly zona od tipa 500 kilometara to bi bitno smanjilo broj upada dronova u zračni prostor NATO-a i jako bi rasteretio ukrajinski PZO koji bi se onda mogao koncentrirati na istok. To je poanta priče, no kako to izvesti a da NATO nije uključen - rekao je Tadić.

Ukrajina je specifična zato što Rusi svojim zrakoplovima ne napuštaju ruski zračni prostor.

- Svi Kinžali i krstareće rakete se lansiraju iz ruskog prostora. Ovdje govorimo o rušenju krstarećih, hipersoničnih raketa i dronova iznad Ukrajine. No, ako je evidentno da taj projektil ide prema NATO zračnom prostoru pa se onda okreće i napada ukrajinske položaje sa zapadne strane otkuda ih oni ne očekuju, hoće li NATO članice pustiti projektil ili čega srušiti. Samo se o tome radi. U jednom trenutku netko će morati donijeti tu političku odluku. Je li NATO-u prihvatljiva situacija u kojoj se njihov zračni prostor koristi za napad na Ukrajinu tako da rakete i dronovi prolaze sa zapadne strane ili je to neprihvatljivo i ponižavajuće. Kada se ta odluka donese onda se pita hoće li se rušiti iznad NATO-a ili iznad Ukrajine - rekao je dr. Tadić.

Rusi pišu pravila

- Problem je u tome što su si Rusi uzeli za pravo propisivati što se smije događati u Ukrajini iako je ona međunarodno priznata država. Rusi smatraju Ukrajinu svojim unutrašnjim političkim pitanjem. Kao i Srbija nekada koja je cijelu Jugoslaviju smatrala svojim unutrašnjim pitanjem - rekao je Tadić i dodao da se ovdje radi o bildanju mišića i da bi Rusiji rat s NATO-om manje odgovaralo nego obratno.