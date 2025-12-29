Obavijesti

'NIJE ME IMPRESIONIRAO'

Teolog o Thompsonu: 'Govori da je temelj države Domovinski rat, a on zarađuje na njemu'

Foto: Facebook/Marko Perković Thompson

Ovo što Thompson govori vrlo teško i nategnuto se može smatrati govorom. Ja njegove pokušaje da se verbalno izrazi promatram sa sućuti, smatra teolog Marko Vučetić

To su poruke bez značenja, ali one okupljaju plemensko društvo. Nama je Domovinski rat, to treba reći jasno i glasno, postao alibi za sve neuspjehe koje smo doživjeli nakon rata, rekao je Marko Vučetić, filozof i teolog s Filozofskog fakulteta u Zadru, o koncertu Marka Perkovića Thompsona u zagrebačkoj Areni i porukama koje su tijekom njega poslane.

Teolog smatra da je riječ o ciničnoj instrumentalizaciji prošlosti i nacionalnih mitova u službi desne političke opcije.

- Uzalud smo pobijedili u ratu zato što nismo u stanju izgraditi zdravo demokratsko društvo, društvo u kojem umirovljenici neće umirati od gladi ili nakon 70. godine ubijati se od posla. Umjesto da je to pobjednički rat kojim ćemo izgraditi državu, postao je alibi za sve protuhe koje se nalaze na političkoj, glazbenoj i crkvenoj sceni - dodao je u razgovoru za N1.

Nisu ga impresionirali Thompsonovi retorički talenti.

- Ovo što Thompson govori vrlo teško i nategnuto se može smatrati govorom. Ja njegove pokušaje da se verbalno izrazi promatram sa sućuti.

- On govori da je temelj hrvatske države Domovinski rat. Ne, temelj hrvatske države su građani RH. Oni su spoznajno zapušteni, institucionalno ostavljeni i prepušteni moralnom bezdanu zahvaljujući našem kleru koji ne prepoznaje značaj trenutka - dodao je.

Smatra kako Thompsonov tim zarađuje na Domovinskom ratu.

- Domovinski rat nije ugrožen, on je povijesna činjenica. Možemo promatrati pokušaje da se on prostituira, a to je da ga se stavi na tržište i na njemu zarađuje. To rade Thompson i nacionalistička desnica u RH. Ako itko ugrožava ono što je trebalo nastupiti nakon Domovinskog rata, a to je izgradnja suverene i samostalne Hrvatske, to je desnica.

