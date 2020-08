To zna\u010di, dodao je, da su brojke ve\u0107e nego ju\u010der.

- Imamo nova \u017eari\u0161ta u Splitu. U kontaktu sam s epidemiolozima, a ono \u0161to je dobro da \u017eupanijski sto\u017eer predla\u017ee nove mjere koje \u0107e biti primjerene. Ono \u0161to je od osnovne va\u017enosti, da oni na terenu imaju informacije, da iskristaliziraju koja su to nova \u017eari\u0161ta. Iska\u010du nova, izme\u0111u ostalog to su\u00a0fitness centri i teretane\u00a0- istaknuo je naglasiv\u0161i kako sve ovo \u0161to se doga\u0111a zahtijeva brzu reakciju.

Ministar graditeljstva\u00a0Darko Horvat je u samoizolaciji.\u00a0Njegova pomo\u0107nica je pozitivna na korona virus, on se testirao i njegov nalaz je negativan, no ipak je ostao preventivno u samoizolaciji, a test mora ponoviti za pet dana. I dr\u017eavni tajnik \u017deljko Uhlir tako\u0111er u samoizolaciji \u010deka rezultate svog testiranja. Na pitanje kako to da je Horvat u samoizolaciji, a ima negativan test,\u00a0dok je HSLS-ov Dario Hrebak mogao isto s negativnim testom iza\u0107i van i do\u0107i u Sabor\u00a0na izglasavanje povjerenja Vladi, Bero\u0161 je poru\u010dio kako ne zna jer nije epidemiolog.

- Uop\u0107e ne znam tu informaciju jer sam od jutros u drugim temama. Oni koji trebaju znati, znaju, a to su epidemiolozi. Ja sam neurokirurg, znam operirati, ministar sam zdravstva i vjeru sam poklonio epidemiolo\u0161koj struci i vjerujem da oni rade sve sukladno stru\u010dnim pravilima - rekao je.

Novinari su ponovno otvorili i temu oko objavljene snimke razgovora sa strana\u010dkom kolegicom i zamjenicom ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice\u00a0Dijanom Zadravec.\u00a0Upitali su Bero\u0161a je li pokrenuo internu istragu tko je snimio i objavio snimku razgovora, na \u0161to je poru\u010dio kako u ovom trenutku, za vrijeme Covid ugroze, na to ne \u017eeli gubiti vrijeme.

- Naravno da \u0107e se sve ono \u0161to treba raspraviti. U sobi je bilo vi\u0161e od pet, \u0161est ljudi, ju\u010der smo probali detektirati i svakako \u0107emo na\u0107i. No, ja bih vas zamolio da se orijentiramo na sadr\u017eaj razgovora, on je bitan - poru\u010dio je.

Na opasku kako je sudjelovao u neovla\u0161tenom snimanju razgovora,\u00a0nije ni\u0161ta komentirao nego je oti\u0161ao.\u00a0

'Teretane i fitness centri su nova žarišta. Brojke neće biti dobre'

U kontaktu sam s epidemiolozima, dobro je da, na tragu naših ranijih dogovora, Županijski stožer predlaže nove mjere koje će biti primjerene, rekao je ministar Vili Beroš uoči sjednice Vlade

