Teror žetona: Kako izdaju volju birača, zapravo varaju, a nikad za to kazneno ne odgovaraju?

Žetonijada je ključni mehanizam kojim vlada Andreja Plenkovića održava parlamentarnu većinu tijekom sva tri mandata. Svako prelijetanje zastupnika pod skute vladajućih prate izjave oporbe kako je riječ o prijevari birača i političkoj korupciji. Iako je mandat zastupnika osoban i neotuđiv, a ne stranački, takvi se prelasci u javnosti redovito doživljavaju kao teška izdaja birača i čin političke trgovine. Zbog pojave koja se udomaćila na političkoj sceni mogli su se ranije čuti pozivi kako bi zastupnici koji napuste političku opciju na čijoj su listi izabrani trebali vratiti mandat. Politički preleti, koliko god da su sporni u demokratskom smislu, ostaju u sferi političke odgovornosti, a ne kaznenog prava.