PREVEZEN U BOLNICU

Teška nesreća blizu Slatine: Pijan sletio s ceste pa završio na krovu. Imao 1,7 promila u krvi

Piše Marta Divjak,
Teška nesreća blizu Slatine: Pijan sletio s ceste pa završio na krovu. Imao 1,7 promila u krvi
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Protiv 24-godišnjaka bit će podneseno odgovarajuće pismeno po zaprimanju točnih kvalifikacija ozljeda i analize izuzetih uzoraka

Pijani muškarac (24) je teško ozlijeđen u prometnoj nesreći koju je izazvao u mjestu Šaševo. Kako je virovitičko-podravska policija priopćila, vozač koji nije bio vezan, je 29. rujna oko 1.15 sati upravljao automobilom te je zbog vožnje preblizu rubu ceste s kotačima sletio na mekan teren pored ceste i izgubio kontrolu nad autom.

Nakon otprilike tridesetak metara vozilo je udarilo u most, zatim se okrenulo i prevrnulo na krov te sletjelo u jarak s druge strane ceste. Zbog ozljeda, 24-godišnjak je prevezen u bolnicu u Virovitici, gdje su mu uzeti uzorci krvi i urina, a test na alkohol pokazao je da je imao 1,70 promila alkohola u krvi.

Zbog oštećenja na vozilu, privremeno su mu oduzete registarske pločice.

Protiv 24-godišnjaka bit će podneseno odgovarajuće pismeno po zaprimanju točnih kvalifikacija ozljeda i analize izuzetih uzoraka.
 

