NIJE BIO VEZAN

Teška nesreća kod Daruvara: Vozač sletio u jarak i poginuo

Piše HINA,
U mjestu Đulovac automobil sletio s ceste i udario u most. Vozač nije bio vezan

Muškarac je poginuo u ponedjeljak navečer oko 22.20 sati u prometnoj nesreći u Vukovijama u općini Đulovac pored Daruvara, nakon što mu je auto sletio s ceste i udario u betonski most. Poginuo je 45-godišnjak koji je upravljao automobilom daruvarskih registarskih oznaka. Zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad vozilom, zahvatio lijevu putnu bankinu i sletio u putni jarak. U jarku je prednjim dijelom vozila udario u betonski prilazni most, a u vrijeme nesreće nije bio vezan sigurnosnim pojasom, kažu u policiji.

Tijelo je prevezeno na patologiju Opće bolnice "dr. Anđelko Višić" u Bjelovaru, gdje će se po nalogu županijskog državnog odvjetništva obaviti obdukcija.

