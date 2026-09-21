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STRAVA

TEŠKA NESREĆA Kod Dubrovnika jedna osoba poginula u nesreći

Piše Veronika Miloševski,
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TEŠKA NESREĆA Kod Dubrovnika jedna osoba poginula u nesreći
Foto: PU zadarska
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Na mjestu događaja u tijeku je očevid kojim će se utvrditi okolnosti i uzrok nesreće. Promet se trenutno odvija jednom prometnom trakom, uz regulaciju na mjestu nesreće

U teškoj prometnoj nesreći noćas oko 2 sata na predjelu Smokvina kod Zatona Dola, smrtno je stradala jedna osoba, piše Dubrovački dnevnik. Prema prvim informacijama, u nesreći su sudjelovala dva vozila, jedno hrvatskih, a drugo njemačkih registarskih oznaka.

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Na mjestu događaja u tijeku je očevid kojim će se utvrditi okolnosti i uzrok nesreće. Promet se trenutno odvija jednom prometnom trakom, uz regulaciju na mjestu nesreće.

Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida.

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