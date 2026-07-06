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Teška nesreća kod Dubrovnika: Mladić (21) udario u brdo i ispao iz vozila. Život mu je ugrožen...

Piše 24sata,
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Teška nesreća kod Dubrovnika: Mladić (21) udario u brdo i ispao iz vozila. Život mu je ugrožen...
Foto: PU požeško-slavonska
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Uslijed udara ispao je iz vozila i zadobio teške i po život opasne ozljede.

U prometnoj nesreći koja se noćas, oko 00:25 sati, dogodila na državnoj cesti D-8 na predjelu Orsula kod Dubrovnika, teško je ozlijeđen 21-godišnji mladić, objavila je na svojim stranicama Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Do prometne nesreće je došlo kada je 21-godišnjak osobnim vozilom dubrovačkih registarskih oznaka, ulaskom u desni nepregledni zavoj, zbog neprilagođene brzine, izgubio nadzor nad upravljačem vozila i udario u brdo i to prvo prednjim dijelom vozila, a potom, u rotaciji, i zadnjim dijelom vozila.

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Mladić se kretao iz pravca Dubrovnika prema Župi dubrovačkoj i tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Uslijed udara ispao je iz vozila i zadobio teške i po život opasne ozljede.

- Nakon pružene liječničke pomoći prevezen je u dubrovačku bolnicu gdje je zadržan na daljem liječenju - navode iz policije.

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