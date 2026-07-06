Vozač (34) izgubio kontrolu u zavoju: Lančani sudar završio udarom u betonski zid...

Troje ljudi teško je ozlijeđeno u prometnoj nesreći u nedjelju popodne u Poličniku na državnoj cesti DC-08, javila je zadarska policija.

Do prometne nesreće je došlo dok je muškarac (34) vozio auto s putnicom (33) koja nije koristila sigurnosni pojas i dijete koje se nalazilo u autosjedalici.





Brzinu kretanja vozila, vozač nije prilagodio uvjetima i stanju ceste te gustoći prometa uslijed čega izlaskom iz blagog zavoja i izbjegavanju vozila zaustavljenog na kolniku zbog propuštanja vozila i skretanja, skreće ulijevo i prelazi na suprotni kolnički trak gdje dolazi do sudara s automobilom osječkih registarskih oznaka koji je vozi muškarac (42), u kojem se kao putnica nalazila Ukrajinka (36).

U daljnjem nekontroliranom kretanju i zanošenju vozila zagrebačkih registarskih oznaka dolazi do sudara s drugim vozilom zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljala žena (52) koja se u trenutku prometne nesreće nalazila zaustavljena na kolniku.





Vozilo je uslijed sudara odbačeno izvan kolnika gdje prednjim dijelom udara u betonski dvorišni zid. Vozilom Hitne medicinske pomoći u Opću bolnicu Zadar prevezeni su 33-godišnja putnica i dijete iz vozila zagrebačkih registarskih oznaka te 42-godišnji vozač i 36-godišnja putnica iz vozila osječkih registarskih oznaka.





Liječničkim pregledom kod 33-godišnjakinje, 42-godišnjaka i 36-godišnjakinje utvrđene su teške tjelesne ozljede dok je dijete neozlijeđeno. Policijski službenici su na mjestu događaja proveli očevid te slijedi daljnje kriminalističko istraživanje. Policija je o događaju izvijestila nadležno državno odvjetništvo u Zadru.