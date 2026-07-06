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Teška nesreća kod Paga! Mladić s putnicom pao s motocikla

Piše Veronika Miloševski,
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Teška nesreća kod Paga! Mladić s putnicom pao s motocikla
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL.
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Vozač motocikla nije prilagodio brzinu kretanja te je u padu s motocikla naletio na automobil u suprotnoj traci

Vozač (22) i putnica (20) teško su ozlijeđeni u prometnoj nesreći kod Paga, javila je zadarska policija. Sumnja se da je do prometne nesreće došlo dok je u smjeru Paga mladić (22) vozio motocikl, na kojem se kao putnica nalazila djevojka (20).

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Brzinu kretanja vozila nije prilagodio uvjetima i stanju ceste uslijed čega je izgubio kontrolu nad motociklom te zajedno s putnicom pada na kolnik, dok se motocikl nastavlja kretati te udara u prednji dio automobila kojeg je u suprotnoj traci vozio muškarac (77).

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Zbog zadobivenih ozljeda vozač i putnica s motocikla, hrvatski državljani, prevezeni su u Opću bolnicu Zadar gdje su im konstatirate teške tjelesne ozljede te su zadržani na daljnjem liječenju. Policajci su na mjestu događaja proveli očevid te je o događaju izviješteno nadležno državno odvjetništvo u Zadru. Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje.

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