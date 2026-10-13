Teška nesreća kraj Osijeka: Vozač (84) nije stao na STOP, izletio pred kamion i poginuo

Žena (71) i dalje se oporavlja nakon prometne nesreće nedaleko od Osijeka u kojoj je ponedjeljak teško ozlijeđena. Bila je suvozačica u automobilu za čijim je volanom bio 84-godišnjak. On je u toj nesreći poginuo na mjestu.

Kako je navela PU osječko-baranjska, sve se odvijalo kraj Petrijevaca oko 15.35 sati. On je vozio lokalnom cestom LC 44055 iz smjera Selaca-Cerovca. Kad je došao do raskrižja s državnom cestom D2 nije se zaustavio na prometnom znaku STOP i nije propustio sva vozila.



- Tom je prilikom u lijevu bočnu stranu njegova automobila prednjim dijelom udario kamion s prikolicom, koji se državnom cestom D2 kretao ravno i imao prednost prolaska. Od siline udara osobni automobil odbačen je prema sjeveru, pri čemu je udario u električni ormarić, a potom se zaustavio na travnatoj površini - navode iz policije.



Suvozačica iz nesreće je zbog zadobivenih ozljeda hitno prevezena u Klinički bolnički centar Osijek. Promet je bio obustavljen zbog očevida.