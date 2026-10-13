Obavijesti

News

Komentari 0
PUTNICA OZLIJEĐENA

Teška nesreća kraj Osijeka: Vozač (84) nije stao na STOP, izletio pred kamion i poginuo

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Teška nesreća kraj Osijeka: Vozač (84) nije stao na STOP, izletio pred kamion i poginuo
Ilustracija | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dolaskom do raskrižja s državnom cestom D2 nije se zaustavio na prometnom znaku „Obavezno zaustavljanje - STOP“, već je ušao u raskrižje, navela je policija nakon očevida

Žena (71) i dalje se oporavlja nakon prometne nesreće nedaleko od Osijeka u kojoj je ponedjeljak teško ozlijeđena. Bila je suvozačica u automobilu za čijim je volanom bio 84-godišnjak. On je u toj nesreći poginuo na mjestu.

Kako je navela PU osječko-baranjska, sve se odvijalo kraj Petrijevaca oko 15.35 sati. On je vozio lokalnom cestom LC 44055 iz smjera Selaca-Cerovca. Kad je došao do raskrižja s državnom cestom D2 nije se zaustavio na prometnom znaku STOP i nije propustio sva vozila.
 
- Tom je prilikom u lijevu bočnu stranu njegova automobila prednjim dijelom udario kamion s prikolicom, koji se državnom cestom D2 kretao ravno i imao prednost prolaska. Od siline udara osobni automobil odbačen je prema sjeveru, pri čemu je udario u električni ormarić, a potom se zaustavio na travnatoj površini - navode iz policije.
 
Suvozačica iz nesreće je zbog zadobivenih ozljeda hitno prevezena u Klinički bolnički centar Osijek. Promet je bio obustavljen zbog očevida.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
I dalje love župnikovu ukradenu jastrebicu u Zagrebu: 'Kruži po naselju, čekamo pravu priliku'
SVEĆENIKU SU I PRIJETILI

I dalje love župnikovu ukradenu jastrebicu u Zagrebu: 'Kruži po naselju, čekamo pravu priliku'

Ona nikad nije otišla. Želim dati do znanja da nije nemar. Ptica je osjetila da je ugrožena i zato je odletjela, pojasnio je jastrebov vlasnik i svećenik Željko Lovrić
Ranč milijunaša koji su potakli Dodići niče uz parcelu na kojoj leži 1000 kubika divljeg otpada
OTPAD JE ONDJE JOŠ OD RATA

Ranč milijunaša koji su potakli Dodići niče uz parcelu na kojoj leži 1000 kubika divljeg otpada

Na lokaciji odlagališta, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, nije provedeno ispitivanje tla i podzemnih voda, kaže nam načelnik Općine Rakovica Mihovil Bićanić
MISTERIJ NA VOLTINOM Župnik: 'Ukrali su mi pticu i prijete mi'; Mještani: 'Nije on baš sav svoj'
DRAMA U ZAGREBU

MISTERIJ NA VOLTINOM Župnik: 'Ukrali su mi pticu i prijete mi'; Mještani: 'Nije on baš sav svoj'

Svećenik Željko Lovrić, poznatiji kao don Dante, povukao se iz župe zbog navodnih prijetnji i krađe njegove jastrebice Lily. Objavio je i snimku napada dok ispraća goste u - 4.25 sati ujutro. Priča postaje sve čudnija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026