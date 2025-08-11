Obavijesti

Teška nesreća na gradilištu pročistača u Donjem Kraljevcu, ozlijeđen 26-godišnji radnik

Ivan Jukić
Radnik iz Uzbekistana teško ozlijeđen kada mu je cijev za beton udarila tijelo. Hitna reakcija i prijenos u bolnicu u Zagrebu

U subotu, 9. kolovoza 2025. godine, oko 11.45 sati, u Donjem Kraljevcu, u Cvjetnoj ulici, došlo je do teške nesreće na radu u dvorištu pročistača otpadnih voda.

Prema dostupnim informacijama, tijekom betoniranja podne ploče kompresorske stanice, 32-godišnjem radniku iz Ukrajine iz ruku se istrgnula cijev za dovod betona iz miksera. Cijev je potom udarila u tijelo 26-godišnjeg radnika iz Uzbekistana, nanijevši mu teške tjelesne ozljede.

PRETUKLI GA POLJACI Ogorčeni mještani traže pravdu za Nikšu: 'Branio je sestru pa stradao na pragu svoje kuće'
Ogorčeni mještani traže pravdu za Nikšu: 'Branio je sestru pa stradao na pragu svoje kuće'

Ozlijeđeni muškarac je vozilom hitne pomoći prevezen u Županijsku bolnicu Čakovec, a potom premješten u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu, gdje je zadržan na liječenju.

O događaju je obaviješten inspektor zaštite na radu, koji će izaći na mjesto nesreće i provesti mjere iz svoje nadležnosti.

