Radnik iz Uzbekistana teško ozlijeđen kada mu je cijev za beton udarila tijelo. Hitna reakcija i prijenos u bolnicu u Zagrebu
Teška nesreća na gradilištu pročistača u Donjem Kraljevcu, ozlijeđen 26-godišnji radnik
U subotu, 9. kolovoza 2025. godine, oko 11.45 sati, u Donjem Kraljevcu, u Cvjetnoj ulici, došlo je do teške nesreće na radu u dvorištu pročistača otpadnih voda.
Prema dostupnim informacijama, tijekom betoniranja podne ploče kompresorske stanice, 32-godišnjem radniku iz Ukrajine iz ruku se istrgnula cijev za dovod betona iz miksera. Cijev je potom udarila u tijelo 26-godišnjeg radnika iz Uzbekistana, nanijevši mu teške tjelesne ozljede.
Ozlijeđeni muškarac je vozilom hitne pomoći prevezen u Županijsku bolnicu Čakovec, a potom premješten u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu, gdje je zadržan na liječenju.
O događaju je obaviješten inspektor zaštite na radu, koji će izaći na mjesto nesreće i provesti mjere iz svoje nadležnosti.
