U nesreći su sudjelovala tri vozila, od čega dvoje slovenskih registracija
NOVA TRAGEDIJA NA CESTAMA
Teška nesreća na Krku: Jedan poginuli u sudaru tri auta
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Teška prometna nesreća dogodila se u popodnevnim satima na otoku Krku. Nesreća je bila nedaleko skretanja za Njivice, a u njoj su sudjelovala tri automobila, od čega dva vozila slovenskih registracija te jedno s hrvatskim.
Prema prvim informacijama, jedna je osoba poginula.
Policija regulira promet, a sada nakon nesreće slijedi očevid.