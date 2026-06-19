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Teška nesreća na Krku: Jedan poginuli u sudaru tri auta

Piše Ivan Štengl,
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Teška nesreća na Krku: Jedan poginuli u sudaru tri auta
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

U nesreći su sudjelovala tri vozila, od čega dvoje slovenskih registracija

Teška prometna nesreća dogodila se u popodnevnim satima na otoku Krku. Nesreća je bila nedaleko skretanja za Njivice, a u njoj su sudjelovala tri automobila, od čega dva vozila slovenskih registracija te jedno s hrvatskim.

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Prema prvim informacijama, jedna je osoba poginula. 

Policija regulira promet, a sada nakon nesreće slijedi očevid.

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