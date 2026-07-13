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VOZAČ UMORAN?

TEŠKA NESREĆA Prevrnuo se bus u Crnoj Gori. Poginula djevojka, 16 teško ozlijeđenih. Ima i djece

Piše 24sata,
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TEŠKA NESREĆA Prevrnuo se bus u Crnoj Gori. Poginula djevojka, 16 teško ozlijeđenih. Ima i djece
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Foto: Služba za zaštitu i spašavanje Kotora
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Djevojka (21) podlegla je ozljedama. Desetogodišnje dijete je nakon reanimacije, u pratnji anesteziologa i anestetičara, prevezeno u Klinički centar Crne Gore

U teškoj prometnoj nesreći u Crnoj Gori poginula je djevojka (21), a ozlijeđeno je još 16 osoba, javljaju Vijesti.me. Nesreća se dogodila u mjestu Lipci, na magistralnoj cesti Lipci - Grahovo. Svi putnici su državljani Srbije, rekao je direktor Specijalne bolnice "Vaso Ćuković" u Risnu Dino Panjako. U nesreći je sudjelovao minibus koji se kretao iz smjera Nikšića.

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Kako javljaju, ozlijeđeni su nakon nesreće prevezeni u bolnicu u Risnu. Djevojka (21) podlegla je ozljedama. Desetogodišnje dijete je nakon reanimacije, u pratnji anesteziologa i anestetičara, prevezeno u Klinički centar Crne Gore zbog teških ozljeda unutarnjih organa. Jedan pacijent prevezen je u Kliničko-bolnički centar Kotor zbog izolirane kirurške ozljede.

Devet pacijenata ima teške ozljede

Specijalna bolnica "Vaso Ćuković" objavila je da je dežurna ekipa oko 14 sati primila poziv Hitne medicinske pomoći o teškoj prometnoj nesreći u blizini Lipaca. Od 14 do 15 sati u bolnicu je dovezeno 17 osoba.

"U našu ustanovu dovezeno je ukupno 17 lica, od kojih je jedno odmah po prijemu, zbog teškog općeg stanja reanimirano, ali je zbog težine povreda nastupio smrtni ishod", objavila je bolnica.

Foto: Služba za zaštitu i spašavanje Kotora

Ostalih 14 pacijenata je dijagnostički obrađeno i zadržano na liječenju u Risnu. Pet pacijenata primljeno je na Odjel intenzivne terapije, sedam na Odjel ortopedije, a dvoje na Odjel neurokirurgije.

Devet pacijenata ima teške tjelesne ozljede, a pet lakše. Iz bolnice navode da su trenutačno svi stabilnog općeg stanja i nisu životno ugroženi.

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Crnogorska policija objavila je da se nesreća dogodila u 13:10 i da je u njoj sudjelovalo jedno vozilo.

"Do prometne nezgode je došlo na način što je minibus, koji se kretao iz pravca Nikšića, ostvario kontakt sa kamenom kosinom koja se nalazi uz sami put, sa desne strane kolovoza, uslijed čega je došlo do prevrtanja vozila", objavila je Uprava policije.

Minibus je vozio 68-godišnjak iz Kotora. Policija će od njega uzeti izjavu o okolnostima nesreće.

Očevidom je rukovodio državni tužitelj Osnovnog državnog tužiteljstva u Kotoru.

"Poduzimaju se policijsko-tužilačke aktivnosti u cilju utvrđivanja svih činjenica u ovom događaju. Uzrok prometne nezgode se ispituje, a preliminarni podaci ukazuju na to da se radi o premoru i pospanosti vozača", objavila je policija.

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