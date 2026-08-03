Teška nesreća u centru Splita: Jedan čovjek poginuo u sudaru tri vozila, ima i ozlijeđenih

U teškoj prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak popodne dogodila na raskrižju dviju ulica u središtu Splita gdje su se sudarila tri vozila jedna je osoba smrtno stradala, doznaje se u splitskoj policiji.

Prometna se nesreća dogodila u 14,35 sati na raskrižju ulica Hrvatske ratne mornarice i Ante Starčevića gdje su sudjelovala tri osobna vozila. Na mjesto događaja su odmah upućene žurne službe.

Split: Sudar na križanju Ulice Hrvatske ratne mornarice i Ulice Ante Starčevića s jednim preminulim | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Tom prilikom je jedna osoba smrtno stradala dok je drugim dvjema osobama pružena liječnička pomoć. Na mjestu događaja se obavlja očevid kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika. Promet se na navedenoj dionici odvija uz fizičku regulaciju policijskih službenika.

Od 16.18 sati radi obavljanja očevida prometne nesreće, zatvorena je dionica ulice Matice hrvatske, desni kolnički trak od Poljuda prema ulici Domovinskog rata. Promet se preusmjerava ulicom Ante Starčevića i Ličkom ulicom, kazali su u policiji.