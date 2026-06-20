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ZATVORENA JE CESTA

Teška nesreća u Slanome: U sudaru ozlijeđeno pet ljudi, vatrogasci izvlačili čovjeka

Piše Iva Tomas,
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Teška nesreća u Slanome: U sudaru ozlijeđeno pet ljudi, vatrogasci izvlačili čovjeka
Foto: Dubrovački dnevnik

Intervenirala su i četiri vozila hitne pomoći s 12 medicinskih djelatnika, potvrdili su iz OKC-a. Cesta je na tom području zatvorena do dovršetka očevida

Pet je osoba ozlijeđeno u prometnoj nesreći u subotu oko 19.30 sati u Slanome kod Dubrovnika. U nesreći su sudjelovala dva auta, od kojih je jedan bio dubrovačkih, a drugi stranih tablica.

U spašavanju su intervenirali vatrogasci koji su jednu ozlijeđenu osobu izvlačili iz auta i prevezli je u Opću bolnicu Dubrovnik, piše Dubrovački dnevnik.

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Komentari 2
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