Dvoje ozlijeđenih prevezli su u KBC Dubrava, a jednog u KBC Zagreb
OČEVID U TIJEKU
Teška nesreća u V. Gorici: Auto se zabio u stup, troje u bolnici
Čitanje članka: < 1 min
Troje je ljudi ozlijeđeno u prometnoj nesreći koja se dogodila blizini Zračne luke Franjo Tuđman u ponedjeljak oko 15.40 sati, potvrdili su nam iz PU zagrebačke. U nesreći je sudjelovao jedan auto koji se zabio u stup.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Dvoje ozlijeđenih prevezli su u KBC Dubrava, a jednog u KBC Zagreb.
Očevid nesreće je u tijeku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku