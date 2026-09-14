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Teška nesreća u V. Gorici: Auto se zabio u stup, troje u bolnici

Piše Iva Tomas,
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Teška nesreća u V. Gorici: Auto se zabio u stup, troje u bolnici
Foto: Čitatelj 24sata
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Dvoje ozlijeđenih prevezli su u KBC Dubrava, a jednog u KBC Zagreb

Troje je ljudi ozlijeđeno u prometnoj nesreći koja se dogodila blizini Zračne luke Franjo Tuđman u ponedjeljak oko 15.40 sati, potvrdili su nam iz PU zagrebačke. U nesreći je sudjelovao jedan auto koji se zabio u stup.

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Dvoje ozlijeđenih prevezli su u KBC Dubrava, a jednog u KBC Zagreb.

Očevid nesreće je u tijeku.

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