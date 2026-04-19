Policija je potvrdila kako ima informacija o nesreći. Kako navode, očevid je u tijeku...
OČEVID U TIJEKU
Teška nesreća u Velikoj Gorici: Poginuo je motociklist
Užas u Velikoj Gorici. Kako nam je potvrdila PU zagrebačka malo iza ponoći došlo je prometne nesreće.
Motocikl je sletio s kolnika na raskrižju Avenije Ivana Pavla II. i Ulice Rudolfa Fizira.
Prilikom slijetanja motociklist je smrtno stradao, potvrdila nam je policija. Dodaju i kako je očevid u tijeku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
