CESTA JE ZATVORENA

Teška nesreća u Zagorju: Vozač motocikla poginuo je u sudaru

Piše HINA,
Teška nesreća u Zagorju: Vozač motocikla poginuo je u sudaru
ILUSTRACIJA | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

U Gornjoj Batini kod Zlatara u nedjelju prijepodne sudarili su se automobil i motocikl. Motociklist je preminuo na mjestu, a cesta je zatvorena.

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju prijepodne poginuo je motociklist, a županijska cesta 2169 Belec – Gornja Batina zatvorena je za sav promet, priopćila je u nedjelju Policijska uprava krapinsko-zagorska.

Nesreća se dogodila oko 10.50 sati, u Gornjoj Batini, u gradu Zlataru, a u nesreći su sudjelovali osobno vozilo i motocikl. Motociklist je pritom smrtno stradao.

Od 11.10 za sav promet zatvorena je ŽC 2169 Belec- Gornja Batina, a promet se odvija obilazno.

