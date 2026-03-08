Obavijesti

U BOLNICI I DVOJE DJECE

Više ozlijeđenih u teškoj nesreći u Bjelovaru. Vozač (73) zabio se u auto iz suprotnog smjera

Više ozlijeđenih u teškoj nesreći u Bjelovaru. Vozač (73) zabio se u auto iz suprotnog smjera
Foto: Policija

Radi pružanja liječničke pomoći u Opću bolnicu dr. Anđelko Višić u Bjelovaru prevezeni su 73-godišnji vozač, 24-godišnji vozač i njegovi 23-godišnji i 24-godišnji suputnici, kao i 60-godišnji suputnik te dvoje djece iz vozila kojim je upravljala 48-godišnjakinja.

Više ljudi ozlijeđeno je u prometnoj nesreći do koje je došlo u subotu popodne na Istočnoj obilaznici u Bjelovaru. Prema policijskom izvješću, 73-godišnjak je osobnim automobilom bjelovarskih tablica vozio prema Trojstvenom Markovcu, a dolaskom na nadvožnjak nije se kretao sredinom obilježene prometne trake, već je prešao na suprotnu stranu kolnika. Tada je prednjim lijevim dijelom vozila udario u prednji lijevi dio automobila kojim je iz suprotnog smjera upravljala 48-godišnjakinja.

Od siline udara njezino se vozilo zarotiralo, dok se 73-godišnjak nastavio kretati suprotnom stranom kolnika te je ponovno, prednjim dijelom svog vozila, udario u prednji lijevi dio automobila kojim je iz suprotnog smjera upravljao 24-godišnjak. Nakon drugog sudara, vozilo 73-godišnjaka se zarotiralo i udarilo u metalnu zaštitnu ogradu, gdje se i zaustavilo.

U nesreći je nastala materijalna šteta na sva tri vozila i na metalnoj zaštitnoj ogradi. Na mjesto događaja izašli su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Bjelovar te djelatnici poduzeća za održavanje cesta radi sanacije kolnika i oštećenih vozila.

Zbog nesreće promet za sva vozila bio je zatvoren od 18.20 do 20.17 sati, nakon čega je ponovno pušten.

Radi pružanja liječničke pomoći u Opću bolnicu dr. Anđelko Višić u Bjelovaru prevezeni su 73-godišnji vozač, 24-godišnji vozač i njegovi 23-godišnji i 24-godišnji suputnici, kao i 60-godišnji suputnik te dvoje djece iz vozila kojim je upravljala 48-godišnjakinja.

Od 73-godišnjeg vozača izuzeti su uzorci krvi i mokraće radi analize prisutnosti alkohola u organizmu, a po zaprimanju liječničke dokumentacije o kvalifikaciji ozljeda sudionika nesreće protiv njega slijedi odgovarajuća prijava.

