Teška prometna nesreća dva auta u Slavoniji: Cesta zatvorena za sav promet

U Bartolovcima je večeras došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila.

U nesreći je jedna osoba ozlijeđena te je, nakon intervencije djelatnika hitne medicinske službe, prevezena na daljnje liječenje u Opću bolnicu u Slavonskom Brodu.

Zbog prometne nesreće zatvorena je dionica županijske ceste ZC 4202, a promet se odvija obilaznim pravcima.

Na mjestu događaja slijedi očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesreće.