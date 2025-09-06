Na regionalnoj cesti kod Kupresa u Bosni i Hercegovini danas se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao 70-godišnji vozač R. P., potvrdili su iz MUP-a Kantona 10
CESTA ZATVORENA ZA PROMET
Teška prometna nesreća kod Kupresa: Poginuo vozač (70)
Vozač je iz zasad neutvrđenih razloga udario u zaštitnu ogradu. Nakon što je zaustavio auto i izašao kako bi postavio sigurnosni trokut, na njega je naletjelo drugo vozilo kojim je upravljao 75-godišnji M. M. Nesretni vozač od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu događaja.
U automobilu stradalog nalazila su se četiri maloljetnika, dok su se u drugom vozilu, osim vozača, nalazile još tri osobe. Nije poznato jesu li oni ozlijeđeni.
Zbog očevida, koji su obavili pripadnici MUP-a Kantona 10, prometnica je bila zatvorena od 8:30 do 13:15 sati. Tijelo poginulog vozača prevezeno je u Banju Luku, gdje će biti obavljena obdukcija.
