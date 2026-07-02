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na terenu sve žurne službe

Teška prometna nesreća kod Slatine: Sudarila se tri vozila, najmanje petero ozlijeđenih!

Piše HINA,
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Teška prometna nesreća kod Slatine: Sudarila se tri vozila, najmanje petero ozlijeđenih!
Foto: PU zadarska
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Na teren su izašle sve žurne službe, prometnica zatvorena za sav promet

Zbog prometne nesreće između Bistre i Donjih Meljana, koja se dogodila oko 16 sati, a u kojoj je sudjelovalo tri vozila i ima ozlijeđenih, na teren su izašle sve žurne službe te je prometnica zatvorena za sav promet, rečeno je Hini iz PU Virovitičko-podravske županije.

- Trenutno imamo saznanja o pet ozlijeđenih osoba, a hoće li broj rasti, znat ćemo u narednim satima - kazali su iz policije.

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Zasad nisu bili u mogućosti govoriti težini ozljeda niti o dobi stradalih u prometnoj nesreći koja se dogodila nedaleko Slatine.

Trenutno se provodi očevid koji bi trebao iznjedriti odgovore na pitanja o uzrocima nemilog događaja.

Iz policije su kazali da će o detaljima obavijestiti javnost u petak u jutarnjim satima.

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