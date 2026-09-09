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Teška prometna nesreća na A1 kod Donje Zdenčine. Kolona je 12 kilometara prema Zagrebu!

Piše Iva Tomas,
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Teška prometna nesreća na A1 kod Donje Zdenčine. Kolona je 12 kilometara prema Zagrebu!
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Foto: Čitatelj 24sata
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Bio sam u prolazu, koliko sam vidio jedan auto je naletio na drugi. Ogromna je kolona - rekao nam je čitatelj

Prometna nesreća dogodila se na autocesti A1 kod Donje Zdenčine u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine, a kolona je oko 12.13 sati duga oko 12 kilometara. Došlo je do sudara dva vozila u srijedu oko podne, a nastala je samo materijalna šteta, potvrdili su nam iz PU zagrebačke.

Foto: HAK

- Prometna nesreća na čvoru Donja Zdenčina u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom, uz ograničenje brzine 40 km/h, a kolona je oko 10 km - piše HAK.

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Foto: Čitatelj 24sata

- Bio sam u prolazu, koliko sam vidio jedan auto je naletio na drugi. Ogromna je kolona - rekao nam je čitatelj.

Očevid je u tijeku, a okolnosti nesreće bit će poznate po dovršetku očevida.

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Komentari 19
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