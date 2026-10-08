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Teška stambena kriza trese EU, cijene stanova u Hrvatskoj rasle 80 posto: 'Potražnja ne jenjava'

Piše Helena Tkalčević, Paula Bosančić,
Čitanje članka: 4 min
Teška stambena kriza trese EU, cijene stanova u Hrvatskoj rasle 80 posto: 'Potražnja ne jenjava'
Foto: KACPER PEMPEL
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Deložacija Maricarmen Abascal (87) ‘zapalila’ je Španjolsku, a premijer raspisao prijevremene izbore. Prema rastu cijena stambenih nekretnina hrvatska je u samom vrhu EU

Deseci tisuća ljudi na ulicama Madrida, Barcelone, Seville, Málage i Cádiza, stotine šatora na središnjem madridskom trgu Puerta del Solu, pozivi na opći štrajk i prijevremeni parlamentarni izbori 29. studenog. Španjolska stambena kriza u samo nekoliko tjedana prerasla je u političku krizu nacionalnih razmjera. Socijalistički premijer Pedro Sánchez raspisao je izbore nakon što je parlament odbacio vladin paket mjera kojim se, između ostalog, predlagalo produljiti zabranu deložacija ranjivih najmoprimaca do 2030. godine.

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Komentari 8
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