Deložacija Maricarmen Abascal (87) ‘zapalila’ je Španjolsku, a premijer raspisao prijevremene izbore. Prema rastu cijena stambenih nekretnina hrvatska je u samom vrhu EU
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Teška stambena kriza trese EU, cijene stanova u Hrvatskoj rasle 80 posto: 'Potražnja ne jenjava'
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Deseci tisuća ljudi na ulicama Madrida, Barcelone, Seville, Málage i Cádiza, stotine šatora na središnjem madridskom trgu Puerta del Solu, pozivi na opći štrajk i prijevremeni parlamentarni izbori 29. studenog. Španjolska stambena kriza u samo nekoliko tjedana prerasla je u političku krizu nacionalnih razmjera. Socijalistički premijer Pedro Sánchez raspisao je izbore nakon što je parlament odbacio vladin paket mjera kojim se, između ostalog, predlagalo produljiti zabranu deložacija ranjivih najmoprimaca do 2030. godine.
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