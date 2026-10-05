TEŠKI KOLAPS Stotine francuskih škola zatvorene u ponedjeljak zbog ogromnih prosvjeda

Do 500 škola diljem Francuske potpuno je ili djelomično zatvoreno u ponedjeljak zbog vala učeničkih prosvjeda koji su zahvatili zemlju, rekao je ministar obrazovanja.

Nastava će biti "potpuno ili djelomično suspendirana" u otprilike "400-500" srednjih škola jer sigurnosni uvjeti "nisu ispunjeni", kazao je ministar obrazovanja Edouard Geffray u nedjelju, dodajući da su 24 škole "spaljene ili opljačkane" od početka učeničkog pokreta.

Zatvaranje je opisao kao prvenstveno mjeru opreza uoči velikih prosvjeda na koje su vođe pokreta pozvali u utorak.

Učenici francuskih srednjih škola tvrde da je njihovo obrazovanje pogoršano nedostatkom nastavnika i dotrajalim zgradama, pored drugih stvari.

Geffray je kazao da će broj škola obuhvaćenih sigurnosnim mjerama biti usporediv s brojem u petak, no obećao je da će doći do "djelomično, progresivnog povratka na nastavu".

Preko trećine od 468 škola u široj regiji Ile-de-France oko glavnog grada Pariza će biti zatvoreno u ponedjeljak zbog prosvjeda, kazala je konzervativna čelnica regije Valerie Pecresse za javnu radioteleviziju franceinfo.

Foto: Abdul Saboor

Pokret je započeo u pariškoj školi 17. rujna, no prošlog tjedna je prerastao u prosvjede diljem zemlje koji su na nekim mjestima doveli do sukoba između učenika i snaga sigurnosti, koji su protiv učenika koristile suzavac i palice.

'Namjerni napadi'

U Saint-Denisu sjeverno od Pariza, učenici su na sastanku na otvorenom u nedjelju izražavali svoje nezadovoljstvo. Kada ste učenik iz siromašnijih dijelova grada, rekla je jedna učenica, "tada se koristi nasilje".

Govorila je o učeniku koji je izgubio zube zbog policijskog gumenog metka i o jednom koji je pogođen u oko. Šesnaestogodišnji Campion je držao transparent na kojem je pisalo: "Tvrde da nas slušaju, ali nas radije gađaju suzavcem".

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"Ne razumijem zašto vlada primjenjuje toliko sile protiv cilja koji je legitiman: naše obrazovanje, naša budućnost", rekao je za AFP. Geffray je u svom priopćenju govorio o krajnjim ljevičarima koji su "preoteli" i infiltrirali pokret te "sudjelovali u ekstremnom nasilju".

"To očigledno predstavlja rizik i za naše djelatnike i za naše učenike", rekao je, dodajući da je 78 pripadnika nastavnog osoblja ozlijeđeno.

"Namjerno ih se napadalo jer su djelatnici našeg nacionalnog obrazovnog sustava", kazao je Geffray.

Organizatori su pozvali na nastavak demonstracija u utorak, a kao razlog naveli manjak "konkretnih mjera" vlade.

Kako bi odgovorio na zabrinutosti prosvjednika, premijer Sebastien Lecornu je u nedjelju predstavio plan kojim je pozvao lokalne vlasti da prioritiziraju popunjavanje radnih mjesta.

Također je sazvao sastanak u utorak s regionalnim čelnicima radi rasprave o obnovi mnogih dotrajalih školskih zgrada.

Nasilni incidenti

Preko 5000 osoba, pri čemu je 85 posto maloljetno, uhićeno je od početka prosvjeda.

Šesnaestogodišnjak je u nedjelju pritvoren zbog napada na učitelja u južnom gradu La Ciotatu. Pedesetdevetogodišnji nastavnik je pogođen i poliven benzinom na marginama srednjoškolskog prosvjeda u petak.

Skupina mladih je prošlog tjedna snimila kako na tlu premlaćuju policijskog službenika u Belfortu na istoku Francuske, što je razljutilo dužnosnike.

Uhićeno je dvoje bugarskih državljana u dobi od 15 i 17 godina te je pod istragom zbog sumnje na nasilje, kazalo je tužiteljstvo.

Jedan od njih, kojeg je policajac pokušao uhititi prije nego što je pretučen, prijavio je pokušaj ubojstva, kazao je njegov odvjetnik.

Francuska podružnica Amnesty Internationala je prošlog tjedna kritizirala "nerazmjerno policijsko nasilje" u obuzdavanju demonstracija te kazala da se učenicima mora dopustiti da izraze svoje nezadovoljstvo.

"Vlasti moraju dozvoliti mladim ljudima da koriste ta prava bez straha od toga da će ih pogoditi suzavac ili palice ili da će ih policija arbitrarno privesti", rekla je predsjednica francuske podružnice Anne Savinel-Barras.

No, ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez je rekao da sigurnosne snage "ne slamaju mlade ljude", već "štite" učenike i studente koji žele "mirno izraziti svoje zahtjeve".