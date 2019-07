'Teško je odgonetnuti Osmana na maturi, ali ja sam uspjela'

Uvijek su me zanimali umjetnički i društveni predmeti i smetalo me kad me ljudi upozoravaju da zanimanjem koje sam odabrala kasnije neću naći posao. Mislim da svatko može ostvariti svoj cilj ako se dovoljno trudi i radi u tom smjeru. Suvremenom društvu je potrebna ravnoteža između kulturnog, umjetničkog, jezičnog i prirodnog, kaže Tina Čatlaić (18) iz Čakovca.

Ona je upravo upisala studij anglistike i kroatistike na zagrebačkom Filozofskom fakultetu kao najuspješnija maturantica na ispitu iz hrvatskog jezika na ovogodišnjoj državnoj maturi. Uz 100 posto riješen test, može se pohvaliti i titulom najučenice u svojoj Gimnaziji Josipa Slavenskog u Čakovcu. Tina se veseli studiju i “savjeti” o tome što bi trebala upisati nisu je pokolebali. Nije se uplašila ni nešto težeg ispita iz hrvatskog nego lani, te oduzimanja bodova na eseju.

- Prvi dio ispita su sačinjavali testovi iz razumijevanja. Npr. Gundulićev Osman koji je pisan starim hrvatskim jezikom trebalo je pročitati i priviknuti se na te izraze i odgonetnuti što se događa u tekstu, te potom odgovarati na pitanja. Taj dio ispita je poprilično zahtjevan jer iziskuje dosta vremena - otkriva nam Tina.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ocjenjivač joj je prvo oduzeo dva boda na eseju jer nije dovoljno citirala i argumentirala. Kako su ona i njezina ispitna koordinatorica i profesorica hrvatskog jezika Mirjana Vidović, smatrale da je sve dobro napravila, Tina je podnijela prigovor, te dobila 100 posto bodova.

Ljubav prema hrvatskom jeziku usadila joj je mama koja je profesorica hrvatskog jezika na istoj Gimnaziji i koja ju je od malih nogu poticala na čitanje. U tome je veliku ulogu imala i njezina razrednica, profesorica Vidović, za koju Tina kaže da je nasmijana i topla osoba koja žrtvuje puno svog slobodnog vremena kako bi pomogla drugima. I dok ističe kako je za vrhunske rezultate poput njenih potrebno kontinuirano samostalno učenje, Tina otkriva i kako je od sedmog razreda osnovne škole išla i na državna natjecanja iz hrvatskog jezika na kojima je čak tri puta osvojila prvo drugo mjesto.

Tina od malih nogu gaji ljubav prema pisanju i književnosti. Nedavno je objavila svoju prvu zbirku pjesama “Gušenje polihronije“. U pripremi već ima i drugu zbirku “Muzej lomova“ koja će uskoro u tisak. Piše za kulturni portal “Ziher.hr“.

