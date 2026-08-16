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TROSKOT O SKANDALU PLUS+

Teško je vjerovati da je sve ovo slučajno. To je ekoterorizam!

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 5 min
Teško je vjerovati da je sve ovo slučajno. To je ekoterorizam!
Zagreb: Poziv Mosta na zajednički sastanak zbog ekološke katastrofe u Lici | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Mostov zastupnik Zvonimir Troskot u razgovoru za novi broj Expressa o trovanju Like poručuje: Svi u parlamentarnoj većini morat će se pogledati u zrcalo i odgovoriti zašto ovo podržavaju

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot na političkoj sceni mjesecima upozorava na problem ilegalnog otpada u Gospiću. Kroz suradnju s Ličanima i obilazak terena nastojao je rasvijetliti okolnosti odlaganja opasnog otpada u srcu Like. U intervjuu za Express kronološki razotkriva što se događalo.

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Komentari 2
VIDEO Mirna noć za vatrogasce, nije bilo novih razbuktavanja. Prva uhićenja zbog požara!
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Mirna noć za vatrogasce, nije bilo novih razbuktavanja. Prva uhićenja zbog požara!

Na požarištima tijekom noći nije bilo novih razbuktavanja. Vatrogasci nastavljaju sanaciju na požarištima, posebno na onom iznad Omiša
Vodovod,kanalizaciju i novi asfalt mještani proslavili feštom. Stigao i gradonačelnik!
FEŠTA ZA KRAJ RADOVA

Vodovod,kanalizaciju i novi asfalt mještani proslavili feštom. Stigao i gradonačelnik!

Vodovod,kanalizaciju i novi asfalt mještani proslavili pravom feštom. Jer kad se polože nove cijevi, asfaltira cesta i završi veliki infrastrukturni posao, red je i na pravu, zajedničku feštu u selu. Upravo tako su razmišljali mještani Filipina i Mihelića na Poreštini koji su završetak radova odlučili proslaviti onako kako najbolje znaju, svi zajedno, uz domaću hranu, piće i dobro društvo.
EKSKLUZIVNI VIDEO U Zagrebu gorjeli auti: 'Čula se eksplozija. I noć prije je bila drama...'
AUDI, BMW, MERCEDES...

EKSKLUZIVNI VIDEO U Zagrebu gorjeli auti: 'Čula se eksplozija. I noć prije je bila drama...'

Gorjelo je kod automobilske kuće. To sam snimio oko 6 ujutro. Izgleda mi podmetnuto, rekao je čitatelj

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