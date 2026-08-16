Mostov zastupnik Zvonimir Troskot u razgovoru za novi broj Expressa o trovanju Like poručuje: Svi u parlamentarnoj većini morat će se pogledati u zrcalo i odgovoriti zašto ovo podržavaju
TROSKOT O SKANDALU PLUS+
Teško je vjerovati da je sve ovo slučajno. To je ekoterorizam!
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Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot na političkoj sceni mjesecima upozorava na problem ilegalnog otpada u Gospiću. Kroz suradnju s Ličanima i obilazak terena nastojao je rasvijetliti okolnosti odlaganja opasnog otpada u srcu Like. U intervjuu za Express kronološki razotkriva što se događalo.
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