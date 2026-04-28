Teško naoružani napadač iz Washingtona optužen je za pokušaj atentata na Trumpa

Napadač koji je u nedjelju pokušao ući na večeru dopisnika iz Bijele kuće optužen je u ponedjeljak za pokušaj atentata na predsjednika Donalda Trumpa, priopćilo je ministarstvo pravosuđa. Osumnjičenik iz Kalifornije, u dobi od 31 godine, također se suočava s dvije savezne optužbe: korištenje vatrenog oružja u počinjenju nasilnog zločina i prijevoz vatrenog oružja i streljiva preko državnih granica s namjerom počinjenja teškog zločina ili kaznenog djela. Muškarac je navodno upao kroz sigurnosnu kontrolnu točku Tajne službe teško naoružan, dok se u dvorani održavala večere dopisnika Bijele kuće.

Policajci su ga zaustavili, a jedan od pripadnika sigurnosne službe je pogođen iz vatrenog oružja, no nije teško ozlijeđen zahvaljujući pancirnom prsluku.

Reuters piše da bi se Cole Tomas Allen mogao suočiti s doživotnom zatvorskom kaznom ako bude osuđen.

On je "pokušao ubiti predsjednika Sjedinjenih Država, Donalda J. Trumpa", rekla je tužiteljica Jocelyn Ballantine.

Incident je posljednji u nizu političkog nasilja u Sjedinjenim Državama.

Konzervativni politički aktivist Charlie Kirk ubijen je na skupu prošlog rujna, nekoliko mjeseci nakon što su ubijeni demokratska zastupnica države Minnesota i njezin suprug.

Sam Trump bio je meta dva pokušaja atentata u predsjedničkoj kampanji 2024.

Vršitelj dužnosti državnog odvjetnika Todd Blanche rekao je novinarima nakon saslušanja da istražitelji vjeruju da je Allen ciljao Trumpa dijelom zato što se čini da predsjednika naziva "izdajnikom" u e-poruci koju je poslao rodbini u noći incidenta.

„Nasilju nema mjesta u građanskom životu“, rekao je Blanche novinarima. „Ne može se i neće se koristiti za ometanje demokratskih institucija, a sigurno se ne može nastaviti koristiti protiv predsjednika Sjedinjenih Država.“