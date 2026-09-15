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HOROR U ZGRADI

Teško ozlijeđeno dijete (3) u požaru u Zadru stiglo je hitnim prijevozom u Klaićevu bolnicu

Piše Ivan Štengl, Petra Mustać,
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Teško ozlijeđeno dijete (3) u požaru u Zadru stiglo je hitnim prijevozom u Klaićevu bolnicu
Foto: Zadarski list
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Požar je zahvatio dvije prostorije, kuhinju i dnevni boravak. Vatrogasci su po dolasku u stanu zatekli dijete, izvukli ga iz objekta te predali ekipi Hitne medicinske pomoći.

Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno u sinoćnjem požaru na četvrtom katu stambene zgrade u Ulici Franka Lisice 2B u Zadru. Ono je odmah nakon dolaska u Opću bolnicu Zadar smješteno u Jedinicu intenzivnog liječenja.

Dijete ima opekline 1. i 2. stupnja i teško je ozlijeđeno, a kako jutros doznajemo, oko 22:45 sati stiglo je u Kliniku za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj, koja je središnji nacionalni referentni centar za traumatizam i liječenje najteže opečene djece u Hrvatskoj.

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Foto: Zadarski list

Nediljko Jović, zamjenik ravnatelja zadarske bolnice jučer je za 24sata rekao da je dijete zadobilo opekline na između 40 i 60 posto tijela, kao i inhalacijske opekline nastale udisanjem vrućeg zraka.

Vatrogasci su po dolasku u stanu zatekli dijete

Požar je zadarskim vatrogascima dojavljen u 19.52 sati, na četvrtom katu stambene zgrade. Na intervenciju su odmah upućeni s pet posada i vatrogasnim vozilima, rekao je Boris Jović iz JVP-a Zadar.

TEŠKO OPEČENO U POŽARU FOTO DRAMA U ZADRU U ovom stanu izbio je požar, dijete (3) je kritično. Vozit će ga u Klaićevu
FOTO DRAMA U ZADRU U ovom stanu izbio je požar, dijete (3) je kritično. Vozit će ga u Klaićevu

Požar je zahvatio dvije prostorije, kuhinju i dnevni boravak. Vatrogasci su po dolasku u stanu zatekli dijete, izvukli ga iz objekta te predali ekipi Hitne medicinske pomoći.

Točan uzrok izbijanja požara utvrdit će policija, dodao je Jović.

Nije poznato još je li dijete bilo samo u stanu.

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