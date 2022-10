Tešović o gripi i koroni: 'Moguća je flurona, neće biti tako rijetka'

Hrvatska je naručila 600.000 doza cjepiva protiv gripe,a radi se o polivalentim cjepivima koji sadrže različite sojeve gripe. Razbuktavanje gripe na južnoj hemisferi komentirao je dr. Goran Tešović iz Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević'.

Podaci koji dolaze s juga, kako je rekao profesor, uvijek se odražavaju na nas. Virus gripe se, naime, vraća snažniji. Činjenica da se virus ponovno razbuktao ne čudi Tešovića, piše HRT. Naprotiv, smatra da je ta pojava očekivana i logična s obzirom na činjenicu da su epidemiološke mjere ukinute gotovo posvuda.

Komentirao je i tzv. imunosni dug, koji je nastao tijekom pandemije Covida-19 kada se nismo razbolijevali od respiracijskih bolesti svije godine.

- Teško je reći hoće li nam to sada stići na naplatu. Podtip koji je sada cirkulirao južnom hemisferom nije nikakav novi i ne očekujem da će se nešto loše po nas, odnosno da će zona gripe biti neka posebno pogubna – dodao je.

Osvrnuo se i na razliku između koronavirusa i gripe, istaknuvši pritom da je riječ o patogenski potpuno dva različita virusa, iako su oba RNK. Gripa je, objasnio je Tešović, primarno respiratorni virus, dok Covid-19 počinje kao respiratorna infekcija, a uništava i druge organske sustave.

- Što se tiče influence ono što je povoljno u ovom trenutku je to što je virus koji je cirkulirao po južnoj hemisferi H3N2. To je virus koji ne pogađa pluća kao što ih pogađa H1N1. Prema tome i pripadnici rizičnih populacija, koji imaju itekako sklonost ka razvoju teškog oblika gripe ako i obole od gripe ne bi trebali imati onako tešku bolest kako kad bi dominirao H1N1. Mala je vjerojatnost da će se dogoditi iznimka baš u našem području pa da će se cirkulirajući podtipovi zamijeniti. Naravno da podtipovi kocirkuliraju, u istom vremenu su prisutni i jedan i drugi, samo što jedan dominira u određenoj sezoni, bit će slučajeva i teže bolesti, no međutim većina će biti uzrokovana s podtipom H3N2 i ne treba očekivati onako veliki broj teško oboljelih kao što je to bilo kad je dominirao H1N1 –objasnio je.

Istaknuo je pritom da pripadnici rizičnih populacija, zbog svojih kroničnih komorbiditeta i stanja, imaju sklonost ka razvoju teškog oblika bolesti. Tako mogu teško stradati i od spomenutog H3N2.

- To su prvenstveno osobe starije životne dobi, a takvih je sve više u Hrvatskoj, prešli smo 20% populacije koja je starija od 65 godina i koja je pod rizikom od oblijevanja od teškog oblika bolesti gripe. Tu su i osobe koje imaju kronične bolesti dišnog sustava kojih u Hrvatskoj ne manjka, kardiovaskularnog sustava, takvih ima još i više, dijabetičara, mala djeca, trudnice - dodao je.

Tešović je komentirao i usklađivanje termina cijepljenja protiv gripe i koronavirusa. Ta se dva cjepiva, rekao je, mogu dati istovremeno.

- Ljudi su često opterećeni pitanjem je li to veliki broj antigena. To nije preveliki broj antigena jer ih ima 4 u jednom, a dva u drugom. Međutim s praktičnog aspekta, s obzirom na to da jedno i drugo cjepivo mogu izazvati i lokalne (bol, oteklina, crvenilo) i sistemne reakcije (povišena temperatura, glavobolja) može se cijepljenje razdvojiti kroz nekoliko dana da bi se eventualno zaključilo da je na neko od cjepiva bilo nuspojava - objasnio je.

Savjetovao je i one koji su do sada imali sreću da se ne zaraze Covidom-19 ili da dobiju gripu. Za njih je, također, najbolja varijanta cijepljenje.

- Ova varijanta Covida-19 koja sada dominira izaziva blaže kliničke oblike bolesti od delte, no kod starijih osoba svaka varijanta može izazvati teški oblik bolesti. Ako osoba starije životne dobi, a takve su rijetko bez prisutnih komorbiditeta, nije nikada preboljela ili je vrlo davno preboljela COVID-19 svakako bi se trebala cijepiti. Također bi se trebale cijepiti i osobe koje nisu starije, ali imaju komorbiditete (pretili, dijabetes, kardiovaskularni komorbiditet, trudnice - savjetovao je.

U Hrvatskoj nismo imali bolesnike koji su istovremeno bolovali i od gripe i od Covida-19. No, istaknuo je Tešović, epidemiološke su se okolnosti promijenile, a u protekle dvije sezone imali smo jako mali broj slučajeva gripe pa su takve mogućnosti bile izrazito rijetke.

- Sada to postaje realna mogućnost pa se može dogoditi da će biti flurone. Mislim da sada za to neće biti tako mala šansa jer se sada varijanta koronavirusa lako širi i dolazi sezona influence. Mogućnost istovremene zaraze neće biti tako rijetke kao prije – rekao je Tešović.

