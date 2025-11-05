Test Trumpove moći: Vrhovni sud razmatra zakonitost carina

Vrhovni sud u srijedu će saslušati argumente o zakonitosti sveobuhvatnih carina koje je uveo američki predsjednik Donald Trump, što je pitanje s velikim posljedicama za svjetsko gospodarstvo i test je razmjera predsjedničkih ovlasti i spremnosti sudaca da Trumpu dopuste da pomiče njihove granice. Ročište počinje ujutro u Washingtonu po lokalnom vremenu nakon što su niži sudovi presudili da je Trumpova upotreba bez presedana saveznog zakona iz 1977., namijenjenog nacionalnim izvanrednim situacijama, kao pokriće za uvođenje carina, prekoračila predsjedničke ovlasti.

Pravni izazov uključuje tri tužbe koje su podnijele tvrtke pogođene carinama i 12 američkih saveznih država, većinom pod vodstvom demokrata.

Trump je izvršio pritisak na Vrhovni sud, koji ima konzervativnu većinu od 6-3, da zadrži carine koje su mu ključni alat ekonomske i vanjske politike.

Carine na uvoznu robu mogle bi u sljedećem desetljeću donijeti bilijune dolara za Sjedinjene Države.

Ako ih suci ukinu, "bili bismo bespomoćni, što bi možda čak dovelo do uništenja naše nacije", napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama u nedjelju.

Kao znak važnosti tog predmeta za administraciju ministar financija Scott Bessent planira osobno prisustvovati raspravi.

Trump je ranije govorio o dolasku, ali je odlučio protiv toga.

Ako Vrhovni sud presudi protiv Trumpa, očekuje se da će carine ostati na snazi jer će se administracija pozvati na druge pravne osnove, rekao je Bessent za Reuters.

Vrhovnom sudu obično trebaju mjeseci da donese odluke nakon saslušanja argumenata, no Trumpova administracija zatražila je od njega da u ovom slučaju djeluje brzo.

Suci će preispitati Trumpovo pozivanje na Zakon o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima (IEEPA) u uvođenju carina gotovo svakom američkom trgovinskom partneru.

Zakon dopušta predsjedniku da regulira trgovinu u izvanrednoj situaciji za zemlju, ali ne spominje konkretno riječ carine.

Trump je prvi predsjednik koji na ovaj način koristi zakon IEEPA.

Taj postupak jedan je od mnogih kojima agresivno pomiče granice svojih izvršnih ovlasti otkako se vratio na dužnost.

To radi u područjima od suzbijanja imigracije, otpuštanja zaposlenika saveznih agencija do raspoređivanja vojske po gradovima.

Američki Ustav daje Kongresu, a ne predsjedniku, ovlast za uvođenje poreza i carina.

Trumpovo Ministarstvo pravosuđa tvrdi da IEEPA dopušta carine time što daje ovlast predsjedniku da "regulira" uvoz kako bi se riješile izvanredne situacije.

Carine temeljene na primjeni zakona IEEPA-e generirale su procijenjenih 89 milijardi dolara prihoda između 4. veljače i 23. rujna, kada je američka agencija za carinu i zaštitu granica objavila najnovije podatke.

Trump je uveo neke carine pozivajući se i na druge zakone i one nisu predmet ovog ročišta.

Vrhovni sud do sada je podržao Trumpa u nizu odluka donesenih ove godine po hitnom postupku.

One su omogućile da se Trumpove politike, koje su niži sudovi blokirali na temelju njihove upitne zakonitosti, nastave provoditi privremeno, što je potaknulo kritičare da optuže vrhovne suce da odbijaju djelovati kao kontrolni mehanizam predsjednikove moći.

Trump je potaknuo globalni trgovinski rat kada se vratio na predsjedničku dužnost u siječnju, pogoršavajući odnose s trgovinskim partnerima, povećavajući nesigurnost na financijskim tržištima i potičući globalnu ekonomsku neizvjesnost.

Pozvao se na IEEPA-u kako bi uveo carine na robu uvezenu iz pojedinih zemalja kako bi se riješio problem koji je nazvao nacionalnom izvanrednom situacijom povezanom s američkim trgovinskim deficitom.

U veljači je zakon iskoristio kao ekonomsku polugu pritiska na Kinu, Kanadu i Meksiko kako bi obuzdali trgovinu zloupotrebljavanim lijekom protiv bolova fentanilom i ilegalnim drogama koje iz tih zemalja dolaze u Sjedinjene Države.

Trump je iskoristio carine kako bi iznudio ustupke i ponovno pregovarao o trgovinskim sporazumima, te kao sredstvo kažnjavanja zemalja koje izazivaju njegov gnjev zbog netrgovinskih političkih pitanja.

To se odnosilo na kazneni progon u Brazilu bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, indijsku kupovinu ruske nafte koja pomaže u financiranju ruskog rata u Ukrajini i anticarinsku kampanju koju je u SAD-u financirala kanadska pokrajina Ontario.

IEEPA daje predsjedniku ovlasti da se nosi s "neobičnom i izvanrednom prijetnjom" usred nacionalne krize.

Povijesno se koristio za nametanje sankcija neprijateljima ili zamrzavanje njihove imovine, a ne za nametanje carina.

Donošenjem IEEPA-e, Kongres je postavio dodatna ograničenja na predsjednikove ovlasti u odnosu na prethodni zakon.