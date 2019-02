Tetka višestrukog ubojice iz BiH: 'Edin nije zaslužio živjeti'

Nisveta Ćatić, teta Edina Gačića, se za Dnevni avaz javila iz Španjolske gdje živi godinama s obitelji. Novinari su s njom razgovarali prije nego je Gačić ubijen. Rekla je da je cijela obitelj u šoku zbog njegovih zločina.

- Svi smo mi u očajnom stanju, cijela naša obitelj. Ne može biti nikome teže nego nama. Ovo je velika tragedija i nema opravdanja za to što je napravio i sada, ali i ranije - rekla je Nisveta. Edin je svoju majku, Nisvetinu sestru, ubio 2002. godine u Zenici. Sada je ubio još dvojicu.

- Ovo je užas. Nemam riječi. Ali, to što je on napravio i nije za osuditi, nego za ubiti. On ne treba živjeti. To je tako. Svima nam je teško. Ali, što drugo da kažem osim da smo svi šokirani - kaže Nisveta Ćatić.

Na pitanje jesu li točne špekulacije da je njezina sestra Sifeta bila udana ili u vezi s Ismetom Gunićem, kojeg je Gačić prvog ubio 1998. godine, Ćatić je rekla da je to laž. Podsjetimo, sarajevski specijalci ubili su u utorak Gačića u šumi Barice između naselja Medvjedice i Zabrđe kod Kiseljaka nakon što se oglušio na njihove pozive na predaju.