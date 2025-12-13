Obavijesti

News

Komentari 39
POZVAO NA GLASOVANJE

Thompson mladima u Zadru poručio: 'Tko ne izlazi na izbore, nije mu stalo do Hrvatske...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Thompson mladima u Zadru poručio: 'Tko ne izlazi na izbore, nije mu stalo do Hrvatske...'
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/Pixsell

Sinoćnji koncert bio je prvi od dva koja će se održati na Višnjiku, a drugi je zakazan za večeras...

Pjevač Marko Perković Thompson u petak navečer imao je koncert na zadarskom Višnjiku, a u jednom trenutku je održao i govor u kojemu se obratio mladima, prenosi Dalmatinski portal.

POGLEDAJTE ATMOSFERU FOTO Evo kako je bilo na prvom koncertu Thompsona u Zadru
FOTO Evo kako je bilo na prvom koncertu Thompsona u Zadru

- Bilo je lijepo, prekrasno, onako kako to najbolje znaju okorjeli Zadrani. Hvala vam na toploj, pomalo vrućoj atmosferi - rekao je prvo. 'Veseli me što ima mladih u publici, kao da je došla naša generacija koja se pribojavala što će biti, a vi ste se ukorijenili u naše iskonske korijene', dodao je Thompson. Pjevač je zatim mlade pozvao da se uključe u politiku i izlaze na izbore, poručivši da se danas država ne brani krvlju, već demokracijom.

TRAŽILA OPĆINA HDZ-ovac od Jadrolinije zatražio da zbog Thompsona promijeni red plovidbe: 'Takva je praksa'
HDZ-ovac od Jadrolinije zatražio da zbog Thompsona promijeni red plovidbe: 'Takva je praksa'

- Onaj tko ne izlazi na izbore, nije mu stalo do Hrvatske. Kada izađete na izbore, to je domoljubni čin. Izađite i vi ćete biti oni koji će pobijediti situaciju, bit će onako kako vi to budete htjeli - poručio je, prenosi Dalmatinski portal.

Tijekom koncerta dvoranom je odjekivalo i skandiranje “Zovi samo zovi”, prenosi portal. Sinoćnji koncert bio je prvi od dva koja će se održati na Višnjiku, a drugi je zakazan za večeras.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 39
Mladić (18) izbo nožem policajca u Splitu. Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva, u zatvoru je!
BRUTALNI NAPAD

Mladić (18) izbo nožem policajca u Splitu. Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva, u zatvoru je!

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu službeno je potvrdilo da je doneseno rješenje o provođenju istrage
VIDEO Požar u pogonu Ciaka u Zaboku lokaliziran: Usred noći stizali SMS-ovi upozorenja
ODJEKIVALE EKSPLOZIJE

VIDEO Požar u pogonu Ciaka u Zaboku lokaliziran: Usred noći stizali SMS-ovi upozorenja

Odmah po izbijanju požara alarmiran je i Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar', čiji su djelatnici ispitali kvalitetu zraka i ima li opasnosti za lokalno stanovništvo...
EKSKLUZIVNO Osuđeni Čepinac uplatio 20 € u zatvor Mikuliću: 'Prijatelji smo, suosjećam se...'
DAR BIVŠEG ZATVORENIKA

EKSKLUZIVNO Osuđeni Čepinac uplatio 20 € u zatvor Mikuliću: 'Prijatelji smo, suosjećam se...'

Novac na zatvorski račun bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića je uplatio dva puta osuđeni Dragan Baković Bambur iz tzv. Čepinske skupine. Za 24sata je objasnio zašto uplata i otkud poznaje Mikulića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025