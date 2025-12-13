Thompson mladima u Zadru poručio: 'Tko ne izlazi na izbore, nije mu stalo do Hrvatske...'

Pjevač Marko Perković Thompson u petak navečer imao je koncert na zadarskom Višnjiku, a u jednom trenutku je održao i govor u kojemu se obratio mladima, prenosi Dalmatinski portal.

- Bilo je lijepo, prekrasno, onako kako to najbolje znaju okorjeli Zadrani. Hvala vam na toploj, pomalo vrućoj atmosferi - rekao je prvo. 'Veseli me što ima mladih u publici, kao da je došla naša generacija koja se pribojavala što će biti, a vi ste se ukorijenili u naše iskonske korijene', dodao je Thompson. Pjevač je zatim mlade pozvao da se uključe u politiku i izlaze na izbore, poručivši da se danas država ne brani krvlju, već demokracijom.

- Onaj tko ne izlazi na izbore, nije mu stalo do Hrvatske. Kada izađete na izbore, to je domoljubni čin. Izađite i vi ćete biti oni koji će pobijediti situaciju, bit će onako kako vi to budete htjeli - poručio je, prenosi Dalmatinski portal.

Tijekom koncerta dvoranom je odjekivalo i skandiranje “Zovi samo zovi”, prenosi portal. Sinoćnji koncert bio je prvi od dva koja će se održati na Višnjiku, a drugi je zakazan za večeras.