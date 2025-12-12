HDZ-ovac od Jadrolinije zatražio da zbog Thompsona promijeni red plovidbe: 'Takva je praksa'

Jadrolinija je 12. i 13. prosinca gotovo nezapaženo pomaknula polazak zadnjeg trajekta na relaciji Zadar-Preko: umjesto u 23:00, trajekt će isploviti u 23:59. Na službenim stranicama objavljena je tek kratka obavijest o “privremenoj izmjeni reda plovidbe”.

- Dana 12. i 13. prosinca 2025. godine (petak i subota) trajekt će iz luke Zadar/Gaženica za luku Preko isploviti u 23:59 sati umjesto u 23:00 sata - stoji u obavijesti.

Naime, državni prijevoznik službeno je poručio da je riječ o “uobičajenoj praksi kojom se olakšava život otočanima”. No, pritom su otkrili i informaciju kako je promjenu zatražila Općina Preko, piše Index.

Na čelu te općine nalazi se HDZ-ov načelnik Jure Brižić, koji od 2017. neprekinuto pobjeđuje na lokalnim izborima. Brižić i HDZ u Općinskom vijeću imaju uvjerljivu većinu, no njegovi mandati redovito su praćeni kontroverzama. U studenom 2022. zadarska policija podnijela je kaznenu prijavu kojom ga je teretila za protupravnu gradnju na pomorskom dobru te za krivotvorenje službene dokumentacije.

Foto: Jure Brižić/Facebook

Prema navodima istrage, Brižić je, zajedno s pročelnikom i izvođačem radova, pokušao prikazati nove zahvate na obalnom pojasu kao “održavanje”, kako bi izbjegao ishođenje potrebnih dozvola. Inspekcija je zatvorila gradilište, ali je, prema sumnjama policije, Brižić osobno uklonio službeni znak zabrane radova. Epilog tog slučaja i danas nije poznat.

Sljedeće godine našao se pred Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa nakon što ih je pitao smije li Općina za njega plaćati policu “osiguranja od menadžerske odgovornosti”. Povjerenstvo je to ocijenilo nedopuštenim primitkom, poručivši da građani ne mogu plaćati osiguranje svojih izabranih dužnosnika od štete koju oni sami eventualno počine.

U isto vrijeme Općina Preko bila je suočena s financijskim potopom: dug koji je s kamatama narastao na više od tri milijuna eura prijetio je blokadom općinskog računa. Iako je Općina prodala zemljište u projektu “Mašun” za oko 2.6 milijuna eura upravo da bi pokrila dug, novac je potrošen na druge proračunske stavke, a dug, pravomoćno izgubljen u sudskom sporu, ostao je neplaćen. Kamatama je narušena likvidnost, a Brižić je kritike odbacivao kao “halabuku oko ničega”, tvrdeći da se dug tada ionako nalazio u sudskom postupku.

Unatoč nizu afera, Brižić je na ovogodišnjim lokalnim izborima osvojio treći mandat već u prvom krugu, s više od 53 posto glasova.