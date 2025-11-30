U četiri hrvatska grada, Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru, u nedjelju u 12 sati krenuli su prosvjedni marševi "Ujedinjeni protiv fašizma"
'PROZIRNA DEMAGOGIJA'
Thompson o antifašističkim marševima diljem Hrvatske: 'Domoljublje prozvali fašizam'
Čitanje članka: < 1 min
U Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru u nedjelju su bili prosvjedni marševi u organizaciji inicijative Ujedinjeni protiv fašizma. Prosvjedni marš mirno je protekao i u Puli, gdje se više od tisuću ljudi okupilo ispred Društvenog centra Rojc u Puli.
Maskirani mladići u crnom zato su napali prosvjednike u Zadru, dok je u Rijeci policija spriječila sukob s antiprosvjednicima, od kojih su neki, piše Index, imali navijačka obilježja Armade.
O svemu se na društvenim mrežama oglasio i Marko Perković Thompson. Uz objavu je podijelio pjesmu 'Neka niko ne dira u moj mali dio svemira' i stihove:
...Domoljublje prozvali fašizam
Tako brani njihov komunizam
Prozirna demagogija...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+