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HUMANITARNI KONCERT

Thompson u Vukovaru: 'Mnogo nas je htjelo i 1991. godine doći, ali bili smo spriječeni...'

Piše Ivan Jukić,
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Thompson u Vukovaru: 'Mnogo nas je htjelo i 1991. godine doći, ali bili smo spriječeni...'
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Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost' | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Na koncertu u Vukovaru, Marko Perković Thompson emotivno se prisjetio ratnih godina i hrvatskih branitelja, dok je publika s oduševljenjem skandirala njegovo ime.

Marko Perković Thompson večeras je na koncertu „Vukovar – Zajedno za budućnost“ pred okupljenim mnoštvom imao emotivan trenutak nakon pjesme „Ravnoteža“. Pjevač se tada prvi put tijekom večeri obratio publici i prisjetio Vukovara, 1991. godine te hrvatskih branitelja. Njegove riječi publika je dočekala glasnim skandiranjem „Vukovar, Vukovar“.

- Hvaljen Isus i Marija, dragi moj narode, dragi prijatelji. Dragi Vukovare, lijepo je biti u tebi - započeo je Thompson.

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Početak koncerta VIDEO
Početak koncerta | Video: Danijela Mikola/24sata

Govoreći o Vukovaru i ratnim godinama, kazao je: 'Uvijek sam volio doći u Vukovar. A mnogo nas je htjelo i 1991. doći, ali nismo, tada smo bili spriječeni. 1995. smo bili spremni', prenosi Tportal.

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Posebno je pozdravio hrvatske branitelje koji su na koncert stigli iz različitih krajeva.

- Pozdravljam sve branitelje, čujem da su došli iz svih krajeva u Vukovar. Pozdravljam dobre i drage ljude iz političkog života i crkvene velikodostojnike, posebno salezijance, za čiji centar skupljamo - rekao je Thompson.

Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost' Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost' Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost'
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Na kraju obraćanja pozvao je okupljene da se prepuste atmosferi i emocijama.

- Večeras pjevajmo, ne štedimo grlo. Nemojmo se suzdržavati ni emocijom, jer tu smo u Vukovaru. Idemo dalje - rekao je, nakon čega je koncert nastavljen pjesmom „Bog i Hrvati“.

KONCERT U VUKOVARU FOTO Grad Heroj je pun zastava: Pogledajte atmosferu uoči Thompsonovog koncerta
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Thompson je koncert otvorio pjesmom „Ustani iz sjene“, a publika je odmah zapjevala zajedno s njim. Tijekom večeri Vukovar su dodatno osvijetlile baklje i vatromet.

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