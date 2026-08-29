Thompson u Vukovaru: 'Mnogo nas je htjelo i 1991. godine doći, ali bili smo spriječeni...'

Marko Perković Thompson večeras je na koncertu „Vukovar – Zajedno za budućnost“ pred okupljenim mnoštvom imao emotivan trenutak nakon pjesme „Ravnoteža“. Pjevač se tada prvi put tijekom večeri obratio publici i prisjetio Vukovara, 1991. godine te hrvatskih branitelja. Njegove riječi publika je dočekala glasnim skandiranjem „Vukovar, Vukovar“.

- Hvaljen Isus i Marija, dragi moj narode, dragi prijatelji. Dragi Vukovare, lijepo je biti u tebi - započeo je Thompson.

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Govoreći o Vukovaru i ratnim godinama, kazao je: 'Uvijek sam volio doći u Vukovar. A mnogo nas je htjelo i 1991. doći, ali nismo, tada smo bili spriječeni. 1995. smo bili spremni', prenosi Tportal.

Posebno je pozdravio hrvatske branitelje koji su na koncert stigli iz različitih krajeva.

- Pozdravljam sve branitelje, čujem da su došli iz svih krajeva u Vukovar. Pozdravljam dobre i drage ljude iz političkog života i crkvene velikodostojnike, posebno salezijance, za čiji centar skupljamo - rekao je Thompson.

Na kraju obraćanja pozvao je okupljene da se prepuste atmosferi i emocijama.

- Večeras pjevajmo, ne štedimo grlo. Nemojmo se suzdržavati ni emocijom, jer tu smo u Vukovaru. Idemo dalje - rekao je, nakon čega je koncert nastavljen pjesmom „Bog i Hrvati“.

Thompson je koncert otvorio pjesmom „Ustani iz sjene“, a publika je odmah zapjevala zajedno s njim. Tijekom večeri Vukovar su dodatno osvijetlile baklje i vatromet.