Ministra Glavinu pitali hoće li na dočeku pjevati Thompson: 'Ispunit ćemo želje rukometaša'

Ministar Tonči Glavina potvrdio je kako su Vlada i Hrvatski rukometni savez preuzeli organizaciju svečanog dočeka za rukometaše koji su u nedjelju osvojili brončanu medalju na Europskom prvenstvu.

- Organiziramo veličanstven doček danas u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića - kazao je Glavina, piše N1.

Na pitanje hoće li nastupiti Marko Perković Thompson, rekao je da će se ispuniti sve želje rukometaša.

Dodao je kako će doček biti veličanstven...

- Grad Zagreb je rekao ne sportu, rukometašima, narodu i proslavi naših vrhunskih sportskih uspjeha. To je nama neprihvatljivo i jako smo tužni. Vlada voli sport i kaže da sportu, da rukometašima, narodu, hrvatskim domoljubnim pjesmama. Donijeli smo odluku i Vlada zajedno s HRS-om organizira veličanstveni doček rukometaša danas u 18 sati na Trgu - kazao je Glavina.

Podsjećamo, prvotno je iz grada Zagreba najavljeno kako će na dočeku nastupati Hrvatske ruže i Zaprešić Boysi. No rukometaši su inzistirali da im se pridruži i Marko Perković Thompson, što su iz grada Zagreba odbili...

- Nakon što je hrvatska rukometna reprezentacija ušla u polufinale Europskog prvenstva počele su pripreme Grada Zagreba za doček rukometaša u dogovoru s Hrvatskim rukometnim savezom te je, prema željama rukometaša, dogovor bio da se doček organizira u slučaju osvajanja bilo koje medalje. S predstavnicima Hrvatskog rukometnog saveza usuglašeni su termin, lokacija dočeka i program te se samo čekalo da se vidi hoće li rukometaši osvojiti brončanu medalju u nedjelju. U dogovoru s predstavnicima Hrvatskog rukometnog saveza, na Trgu bana Jelačića bi nastupili Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže koje bi izvele pjesmu “Ako ne znaš što je bilo”, omiljenu pjesmu rukometaša i na Svjetskom prvenstvu i sad na Europskom prvenstvu. Međutim, nedugo nakon osvajanja brončane medalje rukometaši su inzistirali da se dogovorenim izvođačima mora priključiti i Thompson. Budući da bi to bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine oko korištenja ustaškog pozdrava, koje vrijede za sve izvođače, pa i Thompsona koji je ta pravila već prekršio na koncertu u Areni - nismo mogli udovoljiti zahtjevu rukometnih reprezentativaca. Nakon toga je reprezentacija odlučila da dočeka u Zagrebu u tom slučaju neće biti. Žao mi je što su rukometaši tako odlučili i još jednom im čestitam na osvojenoj brončanoj medalji na Europskom prvenstvu u rukometu - poručio je u objavi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević...

U ponedjeljak ujutro Vlada se oglasila svojim priopćenjem....

- Uzimajući u obzir da je hrvatska rukometna reprezentacija osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu u rukometu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, što je još jedan izvrstan uspjeh ove generacije naših rukometaša, Vlada smatra potrebnim organizirati primjeren doček rukometaša u Zagrebu. Stoga je na jutrošnjoj telefonskoj sjednici Vlada donijela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za brončane rukometaše, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom. Doček će se održati u ponedjeljak 2. veljače 2026., s početkom u 18.00 sati, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Pozivamo sve navijače i naše sugrađane da dođu na središnji gradski trg glavnog grada Hrvatske pozdraviti hrvatske rukometaše i zajedno s njima proslaviti njihov uspjeh - pišu iz Vlade i nastavljaju:

- Riječ je o događaju nacionalnog karaktera i značaja, a ne isključivo lokalnog. Pri odlučivanju o organizaciji dočeka osobito vodimo računa o očekivanjima i željama brojnih navijača i građana koji žele pozdraviti naše rukometaše, što se jasno vidjelo i prigodom dočeka 3. veljače 2025., nakon osvajanja srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu.Podsjećamo da je taj doček, prije točno godinu dana, bio organiziran u suradnji Vlade, Grada Zagreba i Hrvatskog rukometnog saveza, i da je protekao u najboljem redu, uz uvažavanje želja hrvatskih rukometaša u vezi s programom i izvođačima na pozornici. Budući da je gradska vlast prvotno započela proces organizacije dočeka bez ikakve konzultacije i dogovora s Vladom, a potom ga je otkazala, Vlada je odlučila – u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom – hrvatskim rukometašima i građanima omogućiti primjerenu proslavu još jednog iznimnog postignuća hrvatskog sporta. Doček će se organizirati u skladu sa željama hrvatskih rukometaša, zbog kojih građani i dolaze na doček.