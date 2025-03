Thompsonova tvornica novca: Evo kako pjevač živi i zarađuje

Marko Perković Thompson rasprodao je ulaznice za koncert na zagrebačkom Hipodromu, koji je zakazan 5. srpnja. Ubrzo nakon toga objavili su kako su gradu poslali upit za drugi koncert. No, hoće li doći do drugog koncerta još uvijek nije poznato. U samo prvih šest sati, do 18 sati u petak, prodan je rekordan broj ulaznica, ukupno 130.000. Do 13 sati u subotu vladala je navala za karte u virtualnoj čekaonici na internetskim stranicama Entria, a onda su objavili: "Obustava prodaje!". Koncert je time rasprodan u doslovce jednome danu i to 98 dana prije koncerta. No, kako funkcionira Thompsonova tvornica novca analizirali smo ljetos u Expressu.

Kako zarađuje Thompson

Svojedobno, 2010. godine, mediji su pisali kako je upravo Thompson najbogatiji izvođač, tad je tražio 15.000 eura po nastupu, a upućeni nam kažu da se taj iznos moguće sad udvostručio. Isto tako, 2017. godine mediji su javljali da je cijeli koncert ovog pjevača u Kninu koštao pola milijuna kuna, a Thompson je tad tvrdio da ne uzima novac za pjevanje na Danu pobjede.

Što Marko Perković ima od nekretnina? Teško je reći s obzirom na to da, kako je poznato, sin mu se razbolio, pa je, kažu nam upućeni, moguće da je dio toga prodao ili stavio pod najam. No prema posljednjim informacijama iz 2019. godine, Thompson živi u Splitu jer se tako dogovorio u prvim danima braka sa suprugom Sandrom.

Duga Resa: Koncert Marka Perkovića Thompsona na stadionu NK Duga Resa | Foto: Kristina Stedul Fabac, Nel Pavletic/PIXSELL

U istoj zgradi imao i kafić

- Odlučili smo na početku živjeti u Zagrebu, a potom se preseliti u Split jer je Marko mislio da ću u Zagrebu lakše podnijeti preseljenje iz Kanade - objasnila je svojedobno pjevačeva supruga. Na početku su u Splitu živjeli na atraktivnim “žnjanskim blizancima” u trosobnom stanu. Thompson je u istoj zgradi imao i kafić Crovis. Splitski agenti za nekretnine prije su nam rekli kako je tu nekretninu platio najmanje 220.000 eura. Nakon toga pjevač se s obitelji preselio na splitski Žnjan, a tu su nekretninu agenti procjenjivali na 1,350.000 eura. Riječ je o kući s bazenom, sa sjeverne strane opasana je zidom na kojem su postavljene nadzorne kamere radi veće sigurnosti. Pjevačeva utvrda, prema sudskim spisima, ima 607 kvadrata, a sastoji se od prizemlja, dva kata i tavana. Dvorište ima oko 148 kvadrata, a pjevač ju je dobio zamjenom kuće na zagrebačkom Vrhovcu s dvorištem i voćnjakom. Pjevač je na Vrhovcu živio do 2009., nakon čega je kupio luksuzni penthouse u Radničkoj cesti u Zagrebu s dvije etaže, veličine 680 kvadrata, od čega je 400 kvadrata stambeni dio, a ostalo su terasa i garaža. Često Thompson odlazi u rodne Čavoglave. Vrijednost njegove obiteljske kuće od oko 150 kvadrata kreće se između 50.000 i 75.000 eura, a novinari su 2019. godine pisali i o tome kako tamo gradi novu kuću. Bio je kupio zemljište od oko 2500 kvadrata za 6000 eura pored obiteljske kuće, koje se nalazi ispod Crkve hrvatskih mučenika, koju je pomogao graditi. Što ovaj pjevač ima danas od nekretnina, pokušali smo doznati od njegova tima.

- Ne znam ništa vezano za njegov privatni život - rekao nam je pjevačev menadžer Denis Pletikosa.

Isto pitanje, vezano za nekretnine, postavili smo i Thompsonovu odvjetniku Davorinu Karačiću.

- Ja o tome nemam nikakvih saznanja. Tuđa imovinska situacija me niti malo ne zanima - rekao nam je kratko.

No kako izgleda život poznatoga kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona? On je direktor u tvrtki MP-TON za produkciju, koja je registrirana u Splitu. S njim u tvrtki je i njegova supruga Sandra, koja je prokuristica. Prema dostupnim podacima, tvrtka je od 2019. do 2022. godine imala po dva zaposlena, a broj zaposlenih u 2023. godini pao je na jedan. Prosječna neto plaća tog jednog zaposlenog prošle je godine iznosila 872 eura. Što se tiče ukupnih prihoda, Thompsonova firma najbolje je stajala 2019. godine, kad su ukupni prihodi bili 126.000 eura, slijedi 2022. godina, kad su ukupni prihodi bili 120.800 eura, a 2023. godine ukupni prihodi Thompsonove tvrtke bili su 59.800 eura.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Što se tiče neto dobiti, ona je u 2023. godini iznosila 800 eura, a 2019. godine, kad su bili najveći ukupni prihodi, neto dobit bila je 12.300 eura. Osim toga pjevač je član društva te u svom vlasništvu, s Antom Padovanom, ima i tvrtku Uže d.o.o., koja je također registrirana u Splitu, a koja se bavi nautičkim turizmom i uslugama. Podaci za tu tvrtku nisu dostupni, ali je vidljivo da je temeljni kapital tvrtke 2654,46 eura i da je tvrtka vezana za uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prometom. Prema poslovnom izvješću ZAMP-a za 2023. godinu, oni su ostvarili prihode od 23,834.761 euro, a Marko Perković Thompson je među deset najuspješnijih autora na digitalnim servisima. Pokušali smo doznati koliko je Thompson dobio od ZAMP-a za prošlu godinu, ali oni to nisu htjeli reći.

- Riječ je o privatnim honorarima autora, stoga ne možemo objaviti iznose - kratko su nam putem emaila odgovorili na naš upit.

Jedna od većih zarada definitivno je ona od suvenira, na njima se može zaraditi i do 300 posto. Kontaktirali smo jednog od ljudi koji se bave tiskom i pitali smo ga koliko bi nas koštalo printanje jednobojne majice s HOS-ovim natpisom.

- Za 100 komada majica s jednobojnim natpisom naplaćujem 5-6 eura, a kad bi se radilo o nekoliko tisuća ili čak o 10.000-20.000 primjeraka, došlo bi vas to i jeftinije, pa biste svaku majicu platili oko 4 eura - rekao nam je.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Provjerili smo i kako živi Thompsonov tim. Njegov menadžer Denis Pletikosa ima tvrtku Mediteran produkcija d.o.o., koja je registrirana u Šibeniku. Riječ je o tvrtki koja je nekoliko godina imala četiri zaposlena, a prošle godine broj zaposlenih popeo se na sedam. Prosječna neto plaća u toj firmi, prema dostupnim podacima, iznosi 553 eura, ukupni prihodi najveći su u posljednjih pet godina te iznose 794.000 eura, a neto dobit iznosi 30.600 eura. Što se tiče pjevačeva odvjetnika Davorina Karačića, on radi u Odvjetničkom društvu Zorić & Karačić. Prema posljednjim dostupnim podacima, iz 2022. godine, oni imaju četiri zaposlena, prosječna plaća kod njih iznosi 466 eura. Ukupni prihodi su 2019. i 2020. godine prelazili 190.000 eura, a za posljednju dostupnu godinu, 2022., ukupni prihodi su 34.800 eura, dok je neto dobit -4200 eura.

Gledajući samo znanu prodaju za nadolazeći koncert na Hipodromu od 130.000 karata u blagajne se slilo oko šest milijuna eura u samo prvih šest sati. Naravno, to je procjena jer nema još podataka koliko se ulaznica prodalo za parter koji je 30 eura, a koliko za 50 i 60 eura gdje su ekskluzivnije pozicije. Thompson je zadnji samostalni koncert imao lani, i to nakon dvije godine pauze, održao pred tisućama ljudi, a koncert “Imotski, ne zaboravi” privukao je između 20.000 i 25.000 ljudi. Cijena karte za taj koncert kretala se između 30 i 60 eura. Uzmemo li da je i ondje prosjek prodanih karata bio 45 eura i pomnožimo s 22.000 ljudi, ispadne da je samo na kartama zarađeno 990.000 eura.