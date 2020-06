"Thompsonu je dozvoljen 'Za dom spremni', ali to vrijeđa sve one koji nisu njegove pristaše"

Ugledni odvjetnici komentiraju fašistički pozdrav 'Za dom spremni', ali koji je dozvoljen Thompsonu da ga pjeva u svojoj pjesmi. No, ako ga netko zapjeva na cesti, tu bi mogao nastati problem

<p>Ne sliježe se prašina oko odluke Visokog prekršajnog suda prema kojoj <strong>Marko Perković Thompson</strong> nije bio u prekršaju protiv javnog reda i mira kad je na koncertima u uvodu pjesme <strong>Bojna Čavoglave</strong> uzviknuo poklič “Za dom spremni”.</p><p>Iz PU šibensko-kninske, koja je protiv Thompsona i podnijela optužni prijedlog, razmatraju DORH-u podnijeti prijedlog za pokretanjem zahtjeva za preispitivanjem pravomoćne presude na Vrhovnom sudu.</p><p>- Prekršajni sud u Šibeniku odlučio je da poklič “Za dom spremni” u uvodu pjesme ne predstavlja prekršaj. Drugostupanjski sud je takvo stajalište potvrdio, a stav je donijet i na općoj sjednici Visokog prekršajnog suda i obvezuje sve njegove odjele i suce, ali samo u identičnim slučajevima, ili onima koji bi bili komparabilni tome. Koji bi to slučajevi bili, meni je vrlo teško u ovom trenutku zamisliti, komentar je odvjetnika <strong>Veljka MIljevića</strong>. </p><p>Ako vi zapjevate tu pjesmu i otpjevate taj poklič, kaže, gotovo sigurno bi bili u prekršaju jer stav Visokog prekršajnog suda sasvim sigurno ne može mijenjati dosadašnje stavove Ustavnog suda. Nije rečeno da se netko može derati Za dom spremni, niti to Thompson može činiti, ali može izvoditi onu pjesmu, smatra Miljević. </p><p>Odvjetnik <strong>Anto Nobilo</strong> kaže kako je to fašistički pozdrav bez obzira kako bio upakiran.</p><p>- Konstatacija da to nije povrijedilo osjećaje Thomsonovih pristaša je žalosna, ali nebitna u ovoj situaciji jer je ugrožen i javni poredak onako kako ga je Ustav normirao. Možete li zamisliti da se poklonici nacizma skupe u šumi u Njemačkoj i viču Heil Hitler, i da time ne krše zakon jer nitko od njih nije negodovao niti je bio time uznemiren? Ne možete, ističe Nobilo. </p><p>Dodaje da je tim pozdravom svatko osim pristaša takvog razmišljanja, morao biti povrijeđen. Što se tiče dugotrajnog korištenja, koje se spominje, ne može se nešto što je protivno zakonu i neustavno, dugotrajnim korištenjem pretvoriti u ustavno.</p><p>- Netko je kazao da je taj poklič u ratu ledio krv u žilama Srba s druge strane, nažalost to i jest njegova svrha. Simbolizira rasne zakone, logore smrti, stvoren je i korišten kako bi ustrašio Srbe, Židove, Rome i sve protivnike tog režima, zaključuje Nobilo. </p><p>Dodaje da je stvoren pravni kaos, jer poklič nije prihvatljiv, osim kad ga pjeva Thompson.</p><p>Odvjetnica <strong>Vesna Alaburić</strong> presudu Visokog prekršajnog suda ne smatra spornom. Kaže da Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira ne sadrži tako preciznu odredbu po kojoj bi se Thompson nakon više od dvadeset godina izvođenja svoje pjesme na svojim koncertima mogao za to kažnjavati. Sud je, smatra, donio takvu odluku vodeći se načelom zakonitosti i nepostojanja propisa kojim bi se jasno i nedvosmisleno regulirao pozdrav Za dom spremni kao nezakonit uvijek, i u svim situcijama.</p><p>- Potpuno je nesporno da je ZDS ustaški pozdrav, da je ustaški pokret temeljen među ostalim na rasizmu, pa stoga simbolizira mržnju prema ljudima drugačije vjerske i etničke pripadnosti i manifestaciju rasističke ideologije. To je izričito potvrdio i Europski sud za ljudska prava. Dug je, međutim, put od takvih utvrđenja sudova (uključujući i Visoki prekršajni sud) do zakonitog i pravilnog kažnjavanja pojedinaca zbog ZDS. Taj je put popločan zakonima koje sudovi samo tumače i primjenjuju, napisala je Alaburić za Telegram.</p>